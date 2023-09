No dia 24 de setembro, acontecerá um encontro promovido pela Mulheres Protagonistas Academy.

Como convidadas especiais, a presença de Michelle Bolsonaro, Damares Alves, Fabiana Sampaio e Fernanda Poleza. O Tour de palestras se inicia em Atlanta no dia 23, passa por Pompano Beach no dia 24, e será concluído em Orlando no dia 25 de setembro. Vale a pena conferir!