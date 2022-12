Djavan anuncia segundo show no The Parker em Ft. Lauderdale

Quando foi anunciada a turnê do Djavan nos Estados Unidos após um hiato de 13 anos, os ingressos venderam rapidamente. O show em Ft. Lauderdale na sexta-feira 28 de abril no The Parker está praticamente esgotado com cinco meses de antecedência.



Devido a alta demanda o teatro The Parker abriu um segundo show no sábado 29 de

abril e as vendas já estão abertas.



Além de Ft. Lauderdale, a turnê também segue para North Bethesda, Boston, Nova York, Berkeley e Los Angeles. Djavan, quatro vezes vencedor do Latin GRAMMY, apresentará um show totalmente novo com sua banda completa, apresentando músicas de seu vigésimo quinto álbum de estúdio "D", além de grandes sucessos de sua carreira de 45 anos.

Além de novos sucessos como "Iluminado"; e "Num Mundo de Paz", o repertório também incluirá grandes clássicos da lendária carreira de Djavan, como "Se", "Flor de Lis", "Eu te Devoro", "Samurai" e muitos outros.

A turnê é produzida pela Brazilian Nites com patrocínio da American Airlines. Ingressos para

todos os shows da turnê estão à venda pelo site BrazilianNites.com