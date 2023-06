Após ganhar Latin GRAMMY, Zé Ibarra lança álbum solo

Cantor, compositor e multi-instrumentista festejado, o carioca Zé Ibarra, de 25 anos, teve seu trabalho reconhecido internacionalmente em 2022 por conta do disco "Sim, "Sim "Sim", da banda Bala Desejo — composta por ele ao lado de Dora Morelenbaum, Julia Mestre, Lucas Nunes — ter conquistado o Latin GRAMMY na categoria Melhor Álbum Pop em Língua Portuguesa.

Em paralelo à banda que mistura bossa nova com pop/rock, Ibarra desenvolve consistente carreira solo e lança um projeto retomando a sonoridade que conheceu durante suas vivências, na infância e adolescência, quando morava no bairro da Gávea, no Rio. As músicas foram gravadas apenas com voz e violão entre os degraus do Edifício Marquês de São Vicente. Lançado pelo selo Coala Records, o álbum "Marquês, 256" traz oito faixas, todas com os respectivos registros em vídeo.

Prólogo do primeiro disco-solo em estúdio de Ibarra, previsto para o início de 2024, o projeto é feito de material fonográfico e visual de versões mais orgânicas de canções que marcaram a vida pessoal e a carreira dele.

A voz de Zé Ibarra, marcadamente uma das mais importantes de sua geração na música, aparece em primeiríssimo plano em "Marquês, 256 . A partir dela, ele se permite resgatar a figura de cantautores brasileiros, como Milton Nascimento, Gilberto Gil, João Bosco e Caetano Veloso, para deixar o violão como "de quem se acompanha". "Ele é quase um respaldo ocasional para a voz. O tema do projeto é esse: a voz e a canção, como tantos outros já fizeram", explica.

No repertório, releituras para "San Vicente", composição de Milton Nascimento e Fernando Brant; "Vou-me Embora" (Paulo Diniz e Roberto José); "Olho D'água" (Waly Salomão e Caetano Veloso), gravada por Maria Bethânia. Entre as inéditas, destaque para "Dó a dó", de Dora Morelenbaum e Tom Veloso e "Como eu Queria Voltar", escrita por Ibarra, Tom Veloso e Lucas Nunes.