Dubai recebe listagem de US$ 713 milhões em títulos verdes do banco chinês ICBC

A Nasdaq Dubai recebeu a listagem de US$ 713 milhões em títulos verdes de dupla moeda emitidos pelo Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), um dos maiores bancos da China. A operação foi realizada por meio da filial do banco no Dubai International Financial Centre (DIFC).

A emissão faz parte do programa global de notas de médio prazo do ICBC, de US$ 20 bilhões, e tem como tema "China-Arab States Renewable Energy Cooperation", voltado à cooperação entre a China e os países árabes no setor de energia renovável.

A operação foi dividida em duas tranches: uma de US$ 300 milhões, com prazo de três anos e taxa variável de SOFR mais 35 pontos-base, e outra de CNH 2,8 bilhões, equivalente a aproximadamente US$ 413 milhões, com taxa fixa.

Os recursos captados serão destinados a projetos relacionados à neutralidade de carbono, energia renovável e infraestrutura sustentável.

A operação registrou forte demanda entre investidores internacionais e regionais. A tranche em dólares teve uma procura 3,8 vezes superior ao valor ofertado, com uma carteira de pedidos de US$ 1,2 bilhão. Já a tranche em renminbi foi 3,5 vezes superior à oferta, com pedidos que chegaram a CNH 10 bilhões.

A listagem reforça a posição de Dubai como um dos principais centros internacionais para emissões de renda fixa, captação de recursos e movimentação de capital entre diferentes mercados.

Com a nova emissão, o ICBC passa a ter US$ 4,24 bilhões em títulos em circulação listados na Nasdaq Dubai, distribuídos em quatro operações.

A cerimônia de listagem contou com a presença do embaixador da China nos Emirados Árabes Unidos, Zeng Jixin, que participou do tradicional toque do sino de abertura do mercado ao lado de Hamed Ali, CEO da Nasdaq Dubai e da Dubai Financial Market, além de representantes das duas instituições.

Segundo Liu Hua, gerente-geral da filial do ICBC no DIFC, a operação demonstra a confiança do banco no mercado de capitais dos Emirados Árabes Unidos e reforça seu compromisso com o financiamento verde e o desenvolvimento sustentável.

Hamed Ali afirmou que a emissão evidencia a crescente conexão entre a China e os mercados de capitais internacionais e destacou a demanda pelos títulos denominados em dólar e renminbi como um sinal do interesse dos investidores por instrumentos financeiros ligados a critérios ambientais, sociais e de governança (ESG).

O volume total de títulos de dívida em circulação na Nasdaq Dubai já ultrapassa US$ 143,9 bilhões. Desse montante, US$ 98,4 bilhões correspondem a sukuk e US$ 45,4 bilhões a títulos convencionais. As emissões relacionadas a ESG representam US$ 27,5 bilhões do total.

Fonte: Media Office Dubai