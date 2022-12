Sem regulamentação no Brasil, mercado global de apostas pode chegar a 260 bilhões de dólares até 2027

Estudo produzido pela consultoria News Research aponta que a Europa e os EUA serão os principais polos de investimento

O mercado de jogos de azar deverá alcançar $260 bilhões de dólares entre 2023- 2027. A previsão do estudo pela consultoria News Research mostra que o mercado tem sido impulsionado pelo aumento das apostas em e-sports, pela alta penetração de smartphones e pelo reduzido rigor nas regulamentações governamentais. No Brasil, entretanto, os Melhores Cassinos Online Brasil ainda não estão totalmente regulamentados.



De acordo com o relatório, a América do Norte detém uma participação de 37% no mercado global de jogos de azar e deve seguir com essa hegemonia nos próximos anos analisados.



Esse crescimento pode ser atribuído à crescente adoção do uso de smartphones, o que permite que os fornecedores lancem jogos de azar online voltados para essas plataformas.



Além disso, empresas do segmento estão expandindo seus serviços por meio de parcerias e alianças estratégicas, bem como investimentos em novos produtos e plataformas de aplicativos. Tais fatores estão contribuindo para o crescimento do mercado regional.



Outra aposta analisada pela consultoria estão nos e-sports, alavancados pelo crescimento e popularidade de jogos como StarCraft 2 League of Legends, Hearthstone, Counter-Strike: Global Offensive, Heroes of the Storm, FIFA e Defense of the Ancients 2.



Os analistas também estão colocando mudanças estruturais dentro do segmento como forma de explicar os valores de crescimento. Um desses fatores é a introdução de pagamentos em bitcoin, considerada a principal tendência do mercado para os próximos anos.



Criptomoedas como o bitcoin oferecem várias vantagens sobre o dinheiro tradicional como conhecemos, como transações internacionais seguras, depósitos e retiradas fáceis, baixos riscos de fraude e taxas de transação zero. Esses benefícios estão incentivando os operadores de plataformas de jogos de azar a fornecer transações de bitcoin.

Enquanto o mercado de apostas segue crescendo mundo afora, no Brasil a tendência é que o tema fique marginalizado em 2023. O decreto que dá algum arcabouço jurídico para as apostas, assinado pelo ex-presidente Michel Temer no fim de 2018, se expira no fim deste ano e não será renovado pelo presidente Jair Bolsonaro.



Além disso, o projeto de Lei 442/1991, que regulamenta cassinos físicos, jogo do bicho , bingo e cassinos online foi aprovado na Câmara dos Deputados em fevereiro, mas está paralisado no Senado desde então. O tema encontra forte resistência em alguns setores da sociedade, especialmente entre os evangélicos.



Agora, especialistas afirmam que a prática, ao menos no Brasil, permanecerá em uma 'zona cinzenta', que afasta investidores internacionais, impede o Tesouro de tributar as empresas e dificulta qualquer arrecadação de impostos para os cofres públicos.



Udo Seckelmann, advogado especialista em Sports, Gaming & Crypto del escritório Bichara e Motta, afirmou em entrevista ao site Games Bras que “a atividade permanecerá sendo explorada através da brecha que possuímos na legislação brasileira que permite que operadores baseados em outras jurisdições ofereçam apostas aos residentes no Brasil (o chamado ‘mercado cinza’)”.



Assim, empresas internacionais, sediadas na Europa e América do Norte, seguirão oferecendo suas plataformas aos apostadores brasileiros. Mas o governo não consegue arrecadar nada do que é movimentado.