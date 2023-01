Como se preparar para as vagas em startups?

Investir na educação, construir sua network e ser flexível para lidar com uma forma não convencional de trabalho são algumas das características do profissional desta área.

Definitivamente, o mundo se tornou digital e a tecnologia já faz parte das nossas vidas nas coisas mais

simples. Na esteira desse avanço tecnológico, começaram a surgir as chamadas startups. De forma

resumida, uma startup é um tipo de negócio iniciado do zero, a partir de uma ideia inovadora ou inédita

para a solução de um determinado problema.



Em geral, tem sua base digital e trabalha de forma que o negócio se torne escalável (possa ser repetido

em grande quantidade, gerando impacto, lucro e empregos). Esse é o caso de grandes empresas, como

o Uber, Ifood, AirBnb e Spotify, que hoje somam bilhões de dólares de faturamento.



As vagas em startups estão pipocando e atraem gente de diferentes áreas, mas com o objetivo comum

de trabalhar com inovação. Por isso, se você tem interesse em investir em uma carreira digital, veja

como é possível se preparar para conquistar uma vaga em uma startup!







Poucas coisas são mais emocionantes do que se envolver em um novo projeto, construir ideias com

seus colegas de equipe e ver como o trabalho cresce, evolui e se multiplica.

Trabalhando em uma startup, você se afastará da chata “lista de tarefas predefinidas” para embarcar em

um mundo repleto de novos desafios e possibilidades. Em uma startup, você terá que ajudar a criar

soluções do zero, imaginar e desenvolver os fluxos de trabalho que melhor se adequam à empresa,

alterar e adaptá-los uma ou outra vez.



Tanto para profissionais recém-formados quanto para quem está a fim de mudar de carreira, trabalhar

em uma startup é uma maneira incrível de adquirir experiência e continuar aprendendo.

Já aos profissionais com experiência em suas áreas, trocar um negócio corporativo por uma startup

geralmente pode ser uma forma de quebrar anos de rotina, alcançar novos objetivos, recuperar a paixão

e usar seu conhecimento para ajudar a criar algo e continuar crescendo como profissional.



Trabalhar em uma startup pode fazer você definitivamente se enquadrar entre os profissionais do futuro

em vários aspectos. Além de crescimento pessoal e profissional, por trabalhar com equipes motivadas e

compartilhar seus conhecimentos com seu time, você também vai aprender a desenvolver suas

habilidades sociais. Os projetos são variados e os desafios são constantes, sem falar que nesse

ambiente revolucionário, as oportunidades de trabalho são grandes e podem proporcionar experiências

bem interessantes para sua carreira.







Trabalhe sua mentalidade



O primeiro passo para trabalhar em uma startup é desenvolver o que se chama the startup thinking, ou

pensamento de startup. Na prática, significa abandonar a maneira tradicional de se pensar e agir no

cotidiano de uma empresa, em que as atividades são mais lineares, constantes e sem surpresas. Os

recrutadores buscam candidatos que saibam lidar com situações adversas, responder de forma proativa às dificuldades, ter criatividade para resolver problemas com os recursos disponíveis e, principalmente,

abertura a aceitar mudanças repentinas nos processos e no negócio como um todo.







Sabe aquela história de que você deve estudar a empresa quando for participar de uma entrevista de

emprego? Com as startups não é diferente. Nesse caso, no entanto, você deve selecionar as empresas

que mais têm a ver com você e estudar seu funcionamento, práticas, cultura organizacional, processos,

sistemas informatizados, produtos e serviços, marketing e afins. A ideia é chegar aos processos seletivos

com mais consciência sobre suas possibilidades de atuação dentro da empresa e com argumentos

coerentes para as perguntas que tiver de responder.







Não se limite a procurar vagas em startups nos canais tradicionais, como sites de empregos. É muito

comum que essas empresas utilizem diferentes ferramentas para divulgação de suas vagas. Um

exemplo disso são os perfis no LinkedIn, rede social que tem unido muitas organizações e profissionais

do mundo todo. Além disso, há startups que desenvolvem processos seletivos mais informais, por

exemplo, divulgando suas vagas no Facebook, Instagram ou no próprio site da empresa.







Incremente seus perfis nas redes sociais, principalmente no LinkedIn, para mostrar suas habilidades, seu

profissionalismo e traços positivos de sua personalidade. Se possível, crie conteúdos interessantes, os

quais demonstrem suas habilidades e aptidões para o trabalho em startups.







As redes de relacionamento ou networking são importantes em qualquer carreira, certo? No caso do

trabalho em startups, esses relacionamentos podem surgir a partir do seu engajamento em comunidades

de freelancers, ao seguir personalidades e especialistas da sua área de interesse, bem como

participando de eventos desse nicho.







A capacitação profissional é um item muito importante para quem deseja explorar um mundo de

inovação, como é o das startups. Sendo assim, busque cursos que possam agregar os conhecimentos

necessários para que você amplie seu aprendizado e tenha condições de competir no mesmo nível de

outros profissionais.



Uma dica é o curso superior de Gestão de Startups e Empreendedorismo Digital da Uninter.

Direcionado a profissionais com domínio das tecnologias da informação e comunicação, que saibam

utilizar e articular recursos tecnológicos com as atividades empresariais, o curso tem a duração de dois

anos. Ao final das aulas que são 100% em português e online, o candidato se torna um gestor alinhado

com a evolução e a utilização das tecnologias da informação aplicadas aos negócios prontos para

competir por uma vaga ou quem sabe, iniciar sua própria startup.







O Centro Universitário Internacional Uninter é um dos maiores grupos do segmento educacional e uma das únicas instituições de educação a distância do Brasil credenciada com nota máxima pelo Ministério da Educação (MEC). Sediado em Curitiba (PR), já formou mais de550 mil alunos e, hoje, tem mais de440mil estudantes ativos. Fora do Brasil, o Centro Universitário Internacional UNINTER oferece mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação EAD para brasileiros, com polos de apoio presencial localizados em Atlanta, Boston, Fort Lauderdale, Houston, Miami, Newark, Orlando, Salt Lake City e Washington-DC, nos Estados Unidos; em Lisboa, Portugal; em Londres, Inglaterra; em Milão, Itália; e em Nagoya e Toyohashi, Japão. 1-833-605-1255 | uninteramericas.com