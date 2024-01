NÃO PERCA TEMPO: FAÇA SUA FACULDADE AGORA E ONLINE

Salários mais altos, melhores oportunidades de avanço profissional, progresso significativo na carreira e

na vida são alguns dos benefícios atrelados à conquista do diploma universitário. Muitas vezes, é

exatamente este diploma que separa os funcionários de nível básico daqueles que podem ser

considerados para ocuparem melhores posições ou serem promovidos na empresa em que trabalham. A

formação universitária também abre portas para novos caminhos profissionais. A verdade é que nunca

houve um momento melhor para aprender do que o presente, e com a consolidação e qualidade do

ensino a distância, o céu é o limite.



Você já parou para pensar que com o ensino online, a sala de aula chega até você?



Estudantes da modalidade de Ensino a Distância têm acesso ao mesmo conhecimento oferecido por

uma graduação presencial, e mais um pouco, como a flexibilidade do horário, local de estudo e

custo/benefício.



Um estudo conduzido pela Wiley University Services revelou que o principal objetivo de estudantes

universitários é a busca de oportunidades de carreira. No estudo chamado de Voice of the Online

Learner (voz do estudante online), as principais razões citadas pelos entrevistados incluíram melhores

perspectivas de emprego, progressão na carreira e mudanças de carreira com base no interesse ou

potencial salarial.



Confira algumas vantagens do ensino universitário a distância:







Muitos profissionais buscam a educação online com o objetivo de melhorar suas perspectivas de

carreira. Depois de alguns anos no mercado de trabalho, eles percebem que suas habilidades precisam

ser atualizadas para poder avançar para novas posições. A falta de um diploma universitário pode ser o

fator decisivo para que este profissional receba uma promoção ou um aumento salarial.







Uma grande parte dos alunos trabalha em tempo parcial ou integral enquanto frequenta a faculdade ou

conclui outros programas projetados para aprimorar sua educação. Porém, o cronograma rígido de

muitos programas presenciais pode tornar difícil equilibrar suas obrigações profissionais com as

educacionais.



Com o aprendizado online, os cursos geralmente são projetados para serem mais flexíveis para que

você possa adequá-los ao seu horário de trabalho. Dessa forma, você não precisa parar de trabalhar ou

colocar o seu emprego em risco enquanto estuda.



As estruturas da aprendizagem online variam, mas, geralmente, são projetadas para serem mais

flexíveis do que as aulas presenciais, o que significa que você pode acessar seu programa como lhe

convém, e estudar no seu próprio ritmo. No Centro Universitário Internacional Uninter, por exemplo, você

pode assistir as aulas pelo seu computador, laptop, celular e Ipad para uma experiência audiovisual;

fazer o download do material para uma experiência de leitura, ou ainda acessar às aulas via áudio, para

ouvir no carro, se preferir.



Estudar leva tempo, então quando você pode criar sua própria agenda, em vez de ajustar sua agenda

em torno de seu aprendizado, você cria a flexibilidade que precisa para estabelecer um plano de estudo

que funcione para você.



Com mais de 26 anos de tradição no setor educacional, o Centro Universitário Internacional Uninter se

destaca por ser pioneiro na oferta de cursos universitários a distância. São mais de 200 cursos de

graduação e pós-graduação em diversas áreas. Se você é brasileiro, mora nos Estados Unidos, Europa

ou Japão, e deseja iniciar ou recomeçar uma faculdade, acesse agora uninteramericas.com e embarque

nessa jornada que com certeza vai mudar a sua vida.





O Centro Universitário Internacional Uninter é um dos maiores grupos do segmento educacional e uma das únicas instituições de educação a distância do Brasil credenciada com nota máxima pelo Ministério da Educação (MEC). Sediado em Curitiba (PR), já formou mais de550 mil alunos e, hoje, tem mais de440mil estudantes ativos. Fora do Brasil, o Centro Universitário Internacional UNINTER oferece mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação EAD para brasileiros, com polos de apoio presencial localizados em Atlanta, Boston, Fort Lauderdale, Houston, Miami, Newark, Orlando, Salt Lake City e Washington-DC, nos Estados Unidos; Lisboa e Porto, em Portugal; Londres, Inglaterra; Milão, Itália; Madrid, Espanha; e em Hamamatsu, Nagoya e Toyohashi, Japão. 1-833-605-1255 | uninteramericas.com