Comprar Bitcoin e Ether vs. comprar moedas alternativas em julho de 2025

O clima para ativos digitais no Brasil continua quente em julho. O Bitcoin (BTC) gira em torno de 118 mil dólares no mercado internacional, o equivalente a R$ 655mil nas principais corretoras locais, depois de renovar a máxima histórica duas semanas atrás. A moeda já acumula ganho de 30% no ano, e a dominância no valor total do mercado voltou a superar 51%.

O Ether (ETH) acompanha o rali, sustentando cotação perto de 3.560 dólares (aproximadamente R$ 19,9 mil) e defesa de uma capitalização de mercado superior a 430 bilhões de dólares, impulsionada pela migração de dApps para rollups mais baratos lançados após a atualização Dencun.



Mesmo assim, o protagonismo absoluto das duas “blue chips” é contestado por projetos emergentes. Se analisamos as criptomoedas com mais potencial em 2025, algumas altcoins lideram as buscas dos investidores brasileiros por performance superior, uma dinâmica corroborada pelos fluxos recordes para tokens de inteligência artificial, cujo valor agregado já roça 32,4 bilhões de dólares.







O ambiente regulatório local avançou muito após a sanção da Lei14.478/22, conhecida como Marco Legal das Criptomoedas, que atribuiu ao Banco Central a supervisão das prestadoras de serviços de ativos virtuais. O dispositivo entrou plenamente em vigor em junho de 2023, reforçando requisitos de segregação patrimonial e presença física no país para as exchanges.

Se tratando de inovação pública, o Piloto Drex, o real digital lastreado em CBDC, concluiu a primeira fase de testes em março e já iniciou etapas voltadas a contratos inteligentes com debêntures e crédito colateralizado, segundo relatório oficial do BACEN.



Para o investidor pessoa física, a combinação de regras mais claras, integração via Drex e corretores auditados deve reduzir barreiras de entrada. Mas também deve ampliar a fiscalização sobre ganhos de capital, tema que ganhou holofotes na temporada do Imposto de Renda deste ano.







A robustez dos preços ganha respaldo nos ETFs spot. Dados compilados pela Binance Research mostram que os fundos de bitcoin já concentram mais de 1,45 milhões de BTC, equivalentes a 63 bilhões de dólares.

O mesmo começa a se replicar no Ether. As gestoras norte-americanas captaram 2,18 bilhões de dólares em aportes líquidos apenas na semana que terminou em 18 de julho. Essa é a maior entrada desde o lançamento desses veículos em 2024. Do lado dos altcoins, a expectativa de uma “temporada” dedicada a eles se intensifica.



Tokens focados em IA (FET, AGIX), soluções de segunda camada (ARB, OP) e finanças do mundo real (LINK) respondem por parte desse avanço. Isso sugere um ciclo de rotação de capital. Nos meses que antecedem o lançamento público do Drex, analistas locais enxergam um alinhamento raro.

Liquidez global abundante via ETFs, regras domésticas em amadurecimento e um interesse cada vez maior por “temas” de altcoin. Combinação essa que pode remodelar o portfólio do investidor brasileiro ao longo do segundo semestre.







Mesmo depois de 16 anos de existência, o Bitcoin continua dando as cartas em 2025. A cotação atual permanece perto de R$ 660 mil nas exchanges brasileiras, sustentada pelo recorde de demanda institucional. Os ETFs spot listados em Nova York já somam 7% de todo o suprimento em circulação, segundo o Half-Year Report 2025 da Binance Research.

Esse fluxo também afeta o mercado brasileiro. Os contratos futuros de BTC negociados na B3 ultrapassaram a marca simbólica de R$ 1 trilhão em volume acumulado no primeiro semestre, demonstrando que o ativo conquistou status de classe de investimento profissional. A narrativa de reserva de valor segue viva num ambiente em que o IPCA voltou a rodar acima de 5% ao ano.

Além disso, nenhum outro criptoativo movimenta, sozinho, mais de 40 bilhões de dólares diários em mercados à vista. E a assimetria de risco retorno ainda se mostra favorável. Apesar da valorização de 26% em 2025, projeções consensuais de gestoras locais como a Hashdex trabalham com preços alvo entre 130 mil dólares para o fim do ano, o que garante margem de upside.







Se o Bitcoin é a porta de entrada, o Ether virou o “parque de diversões” dos desenvolvedores. A atualização Dencun, ativada em março, reduziu as taxas das rollups para centavos, permitindo que aplicações de De-Fi processassem transações a custo quase zero.

Do lado institucional, a avidez surpreende. A combinação de staking (retorno anual em torno de 3%) com a narrativa de “máquina virtual do dinheiro programável” sustenta a tese de longo prazo. Para o investidor brasileiro, há ainda o fator tributário.

Os rendimentos obtidos com staking ou venda de ETH precisam constar na declaração anual. A regularização fiscal tornou-se imprescindível após a Receita cruzar dados das exchanges com CPF dos usuários.







Enquanto as “blue chips” mantêm o farol aceso, uma leva de altcoins atrai capital de risco em busca de multiplicadores mais agressivos. Entre as soluções de segunda camada, o Arbitrum?(ARB) está entre as principais.

O token avança 12% na semana e é cotado a US$ 0,45 neste sábado. No nicho de infraestrutura corporativa, a Hedera (HBAR) ganhou força desde que os consórcio B4E aderiu ao seu conselho de governança em junho.

O preço subiu quase 19% na véspera, alcançando US$ 0,28. Já o Toncoin (TON), espinha dorsal da blockchain do Telegram, sustenta cotação de US$3,17. Beneficiado pela integração nativa da carteira self-custody no aplicativo, funcionalidade testada com mais intensidade pelos 23 milhões de usuários brasileiros do mensageiro.

Mesmo nomes mais conhecidos, como a Solana, permanecem no radar dos traders locais. Negociada hoje a R$ 1.066 nas corretoras nacionais, a SOL capitaliza o debate sobre ETFs spot focados na rede, cuja proposta tramita na SEC norte-americana desde maio.







O segundo semestre apresenta um alinhamento singular de vetores positivos. A liquidez internacional via ETFs, a regulação doméstica consolidada e a chegada iminente do Drex, que deve popularizar a interação com carteiras digitais até o varejo. Sendo assim, manter um núcleo defensivo em Bitcoin e Ether continua fazendo sentido, enquanto posições táticas em altcoins podem incrementar retorno.