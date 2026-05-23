Festival do Quilombo Urbano Mineiro Pau celebra Dia Mundial da África

Personagens

Haverá uma roda de conversa com o babalaô Ivanir dos Santos e as professoras Mariana Gino e Lavini Castro sobre a importância do Dia da África e das celebrações e reflexões sobre a herança africana para a construção do Brasil.

O público poderá assistir também ao projeto de teatro Recontando Minha História Preta, realizado pelas crianças e adolescentes atendidos pela organização, em que são apresentados personagens que não constam da história do Brasil.

Julia Madeira citou, entre elas, Dandara dos Palmares (guerreira negra do período colonial brasileiro), Maria Felipa (combatente brasileira na guerra da Independência do Brasil), Luiz Gama (jornalista, poeta, advogado e abolicionista), Marielle Franco (vereadora que lutava contra a milícia e foi assassinada em 2018), entre outras personagens negras que foram muito importantes para a história do Brasil, mas que não são mencionadas nos livros de história.

>> Siga o canal da

no WhatsApp

Contribuição solidária

O evento é aberto a qualquer pessoa que queira participar, porque fala de partilha, de troca, de contato, de se construir uma relação melhor entre as pessoas, sublinhou Julia Madeira.

A gente sabe que vive em um país estruturalmente racista, mas é através do diálogo, da conexão e da troca que a gente vai conseguir construir uma realidade mais positiva para essa nova geração que vem por aí, que são as nossas crianças e adolescentes.

A entrada para o festival é um quilo de alimento não perecível que será transformado em refeições para as 90 crianças e jovens atendidos nas atividades educacionais e culturais que ocorrem de segunda-feira a sábado no Quilombo Mineiro Pau. As contribuições compõem também cestas básicas que são distribuídas mensalmente para as famílias em situação de vulnerabilidade.

A OSFRJ é reconhecida como Ponto de Cultura, Ponto de Memória pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) e pela prefeitura do Rio de Janeiro e integra o Comitê Executivo do Sítio Patrimônio Mundial do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

A programação completa está disponível na página do evento.