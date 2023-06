Depressão Tropical 2 se forma no nordeste do Golfo do México

A temporada de furacões no Atlântico começou na quinta-feira, 1, com a formação de uma nova Depressão Tropical, a sétima vez desde que os registros começaram em 1851 que um ciclone tropical se formou em 1º de junho.

O Centro Nacional de Furacões atualizou para Depressão Tropical 2 no final da tarde de quinta-feira. Somente se houver um pequeno aumento nos ventos máximos de 35 mph para 40 mph, a Depressão Tropical 2 passaria para a Tempestade Tropical Arlene, a primeira tempestade nomeada de 2023.



A tempestade está se deslocando para o sul no Golfo e espalhando umidade para o leste e em direção à Flórida, mas o cisalhamento do vento está inibindo o sistema de se organizar em uma tempestade mais desenvolvida.



Segundo os meteorologistas do Centro, não se espera que tenha impactos diretos significativos nos próximos dias. Amanhã, a Depressão Tropical deve dobrar rapidamente sob mais de 40 nós de cisalhamento do vento, à medida que seus remanescentes se aproximam da ponta oeste de Cuba.

Como a previsão é de que a circulação permaneça no mar, nenhum alerta ou alerta de tempestade tropical está em vigor.

Previsão do tempo



O sul da Flórida pode ter fortes chuvas localmente até sábado. O sudeste da Flórida permanece sob vigilância de inundações até esta noite para a possibilidade de inundações localizadas em áreas urbanas e baixas.



As TD2 slides southward to the west of the Florida Peninsula, the pattern remains much of the same. Afternoon thunderstorms that will contain gusty winds and heavy rainfall. pic.twitter.com/wZWaMgOkfM