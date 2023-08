Perspectivas de furacões no Atlântico para 2023 pioram à medida que as temperaturas do oceano aumentam

Os meteorologistas da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica atualizaram suas previsões para a temporada de furacões no Atlântico, anunciando na quarta-feira 9, que pelo menos 14 e até 21 tempestades nomeadas podem se materializar antes do final do ano. Pelo menos seis e até 11 dessas tempestades podem se tornar furacões, disse a agência.

A temporada de furacões no Atlântico ocorre anualmente, começando todos os anos em 1º de junho e terminando em 30 de novembro. As autoridades climáticas divulgaram suas perspectivas iniciais de furacões pouco antes do início desta temporada e sugeriram na época que seria "quase normal", trazendo algo entre 12 e 17 nomearam tempestades e cinco a nove furacões.

Uma perspectiva atualizada divulgada esta semana pela NOAA alterou a previsão original para prever uma temporada de furacões "acima do normal", devido à mudança no início deste ano de La Niña para El Niño, bem como temperaturas recordes da superfície do mar em partes do Atlântico Oceano neste verão. Temperaturas oceânicas mais quentes surgiram quando enormes ondas de calor em terra atingiram vastas seções do mundo, dos Estados Unidos à Europa e além, alimentando preocupações sobre os efeitos das mudanças climáticas nos padrões climáticos contemporâneos, ao mesmo tempo em que estabeleceram seus próprios recordes.

“Os principais fatores climáticos que devem influenciar a atividade de furacões no Atlântico em 2023 são o El Niño em andamento e a fase quente da Oscilação Multidecadal do Atlântico, incluindo temperaturas recordes da superfície do mar do Atlântico”, disse Matthew Rosencrans, principal meteorologista da temporada de furacões do O Centro de Previsão Climática da NOAA, em um comunicado apresentando as perspectivas atualizadas de tempestades. "Considerando esses fatores, a perspectiva atualizada exige mais atividade, por isso pedimos a todos que se preparem agora para a temporada que continua."

El Niño é um padrão climático recorrente que substitui sua contraparte, La Niña, a cada poucos anos como parte de um ciclo contínuo determinado pelas temperaturas da superfície do mar e níveis de precipitação no Oceano Pacífico equatorial que se afastam do padrão "neutro", de acordo com a NOAA. Considerado a "fase quente" do ciclo, o El Niño chegou oficialmente em junho. Pode afetar significativamente os padrões climáticos nos EUA e é conhecido por trazer condições mais úmidas para partes do sudeste e da costa do Golfo, incluindo inundações severas e às vezes desastrosas. As condições são geralmente mais quentes e secas nas partes do norte dos EUA. e Canadá nesta fase do ciclo.

Embora o La Niña seja normalmente associado ao aumento de furacões nos EUA, os meteorologistas da NOAA disseram em um comunicado à imprensa na quarta-feira que as condições atmosféricas normalmente criadas pelo El Niño, que "ajudam a diminuir a atividade tropical durante a temporada de furacões no Atlântico", até agora se desenvolveram lentamente e "pode não estar no local durante grande parte da temporada de furacões restante". O Centro de Previsão Climática da agência disse recentemente que há mais de 95% de chance de que o El Niño continue durante o inverno.

Uma temporada média de furacões no Atlântico corresponde a 14 tempestades nomeadas, que a NOAA caracteriza como aquelas com ventos de 39 milhas por hora ou mais, e sete furacões, com ventos de pelo menos 74 milhas por hora. Em um ano médio, a temporada produzirá três furacões considerados "grandes", o que significa que suas velocidades de vento atingem 111 milhas por hora ou mais. Espera-se agora que a temporada de furacões de 2023 traga entre dois e cinco grandes furacões, de acordo com as últimas perspectivas da NOAA.

