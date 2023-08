Tempestade tropical Harold atinge o Texas

A Depressão Tropical Nove, que se formou no Golfo do México na segunda-feira, 21, se fortaleceu durante a noite na tempestade tropical Harold, a 8ª tempestade nomeada da movimentada temporada de furacões no Atlântico de 2023.



Harold permanece fraco e desequilibrado, com cisalhamento do vento do sul desviando a maior parte do clima ao norte de seu centro. Espera-se que a tempestade chegue à costa durante o meio-dia desta terça-feira, com uma longa cauda de chuvas tropicais encharcando partes do Texas atingido pela seca.



Embora inundações localizadas não possam ser descartadas, os solos ressecados devem limitar a ameaça de inundação, e as chuvas de Harold serão em grande parte uma boa notícia para a região.



Tempestade tropical Franklin



Sobre o Caribe central, a tempestade tropical Franklin continua em direção ao Haiti e a República Dominicana. Embora desorganizado, o deslocamento lento de Franklin será problemático para fortes chuvas na área de Hispaniola a leste de Porto Rico. Até 15 polegadas de chuva é possível em partes de Hispaniola até quarta-feira, o que pode produzir enchentes e deslizamentos de terra perigosos.

Os modelos de previsão mostram que ele se reagrupa do outro lado do Atlântico sudoeste, onde se espera que se torne um furacão no fim de semana, se deslocando mais rapidamente para o norte, dividindo entre os Estados Unidos continentais e as Bermudas. Franklin não é uma ameaça para a Flórida.



Do outro lado do Atlântico, Gert – agora uma Depressão Tropical – não é uma ameaça para a terra, e a tempestade tropical Emily permanecerá em mar aberto até perder força.