Suprema Corte vai analisar proposta que criminaliza incentivo à imigração ilegal

A Suprema Corte dos Estados Unidos concordou na sexta-feira, 9, em ouvir uma proposta do governo do presidente Joe Biden para reviver uma lei federal que considera crime encorajar a imigração ilegal.



Os juízes aceitaram o recurso do governo de uma decisão de fevereiro do Tribunal de Apelações do 9º Circuito dos EUA, com sede em San Francisco, invalidando a lei por infringir os direitos garantidos pela Primeira Emenda da Constituição dos EUA.







A decisão do 9º Circuito descartou parte da condenação de um homem da Califórnia, Helaman Hansen, que havia sido processado de acordo com a lei.



O governo federal acusou Hansen de enganar imigrantes indocumentados entre 2012 e 2016, prometendo-lhes que poderiam obter a cidadania americana por meio de um programa de "adoção de adultos" operado por sua empresa com sede em Sacramento, a Americans Helping America Chamber of Commerce.



Hansen convenceu pelo menos 471 pessoas a aderir ao seu programa, cobrando de cada uma delas até US$ 10.000, embora ele "soubesse que as adoções de adultos que ele anunciava não levariam à cidadania americana".



Ele foi condenado em 2017 por violar as disposições da lei federal que proíbe induzir ou encorajar não cidadãos a "vir, entrar ou residir" nos Estados Unidos ilegalmente, bem como fraude postal e fraude eletrônica e foi condenado a 20 anos de prisão.



Em apelação, o 9º Circuito decidiu em fevereiro que a lei de encorajamento é inconstitucional porque é excessivamente ampla e criminaliza até mesmo o discurso comum protegido pela Primeira Emenda, como dizer aos imigrantes indocumentados: "Eu encorajo você a residir nos Estados Unidos, " ou aconselhá-los sobre os serviços sociais disponíveis.



O 9º Circuito confirmou as outras condenações de Hansen e ordenou que ele fosse sentenciado novamente.

A administração de Biden instou a Suprema Corte a ouvir o caso, culpando o tribunal de apelações por invalidar uma "ferramenta importante para combater atividades que exacerbam a imigração ilegal".

O caso será ouvido durante o mandato atual do tribunal, com decisão prevista para junho de 2023.

