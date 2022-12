Imigrantes com Green Card expirado poderão aplicar para cidadania

Imigrantes com residência permanente legal nos Estados Unidos cujos atrasos no processo de cidadania geralmente os forçam a solicitar também a extensão do green card para evitar a perda de seu status legal poderão dar andamento no processo mesmo com o documento expirado.



Na semana passada, os Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS) anunciaram uma atualização em seu Manual de Políticas que estenderá automaticamente a validade de um green card para os titulares que estão solicitando a naturalização. A extensão automática será de 24 meses e vale para solicitações a partir de 12 de dezembro.



Até agora, os solicitantes de cidadania que não apresentavam a petição pelo menos seis meses antes da data de expiração do green card eram obrigados a preencher o Formulário I-90, Solicitação de Substituição do Cartão de Residente Permanente (Green Card), para manter a documentação adequada de seu status e para ser capaz de trabalhar legalmente nos Estados Unidos.



"A extensão se aplicará a todos os requerentes que preencherem o Formulário N-400 a partir de 12 de dezembro de 2022. Antes dessa data, os solicitantes não receberão a extensão. Se seu Green Card expirar, ainda deve preencher o Formulário I-90 ou receber um carimbo ADIT em seu passaporte, a fim de manter uma evidência válida de seu status legal de residente permanente. Residentes permanentes legais que perdem seu Green Card ainda devem preencher o Formulário I-90, mesmo que tenham solicitado a naturalização e recebido a extensão automática sob esta política atualizada", informou o USCIS.



Desde a última segunda-feira, 12 de dezembro, os residentes permanentes legais que preencherem corretamente o Formulário N-400, Pedido de Naturalização, poderão receber uma extensão automática do green card, independentemente de preencherem ou não o Formulário I-90, anunciou a agência de imigração em um comunicado de imprensa.



De acordo com o USCIS, um comunicado impresso confirmando a ampliação da validade dos Green Cards será enviado para o endereço do aplicante.

O U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) continua acumulando atrasos em processos imigratórios pendentes que vão desde asilo, cidadania e até autorizações de trabalho. Até 30 de junho, o órgão federal registrava 8.753.371 solicitações para análise.

Starting Dec. 12, we are automatically extending expired Green Cards for 24 months when lawful permanent residents apply for naturalization. Your Form N-400 receipt will be evidence of your status. There is no need to file Form I-90 in this situation.

More:https://t.co/8tlgBlIJh0