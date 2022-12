Estado de Washington oferecerá seguro de saúde a indocumentados

O estado de Washington obteve autorização da administração federal para oferecer plano de saúde para imigrantes indocumentados do estado. A medida começa a valer o ano que vem e reverte os requisitos do Affordable Care Act, que exige status regular no país para fornecer cobertura médica e hospitalar.



A chamada "renúncia" do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA e do Departamento do Tesouro dos EUA permite que Washington suspenda uma parte da Affordable Care Act e estenda o acesso ao seguro saúde a cerca de 105.000 residentes de Washington que atualmente não são elegíveis devido ao seu status de imigração, de acordo com uma declaração do Washington Health Benefit Exchange.



“Agradecemos o reconhecimento do governo federal ao nosso esforço para expandir nosso bem-sucedido mercado estadual”, disse o governador democrata Jay Inslee em comunicado. “Esta renúncia é um passo importante para fornecer cobertura de seguro de saúde acessível para todos os habitantes de Washington.

O acesso aos cuidados de saúde não apenas ajuda a fortalecer as famílias, mas também melhora nosso sistema geral de saúde e nossa economia estadual”.



A administradora dos Centros de Serviços Medicare e Medicaid, Chiquita Brooks-LaSure, também elogiou a mudança.

“Os cuidados de saúde devem ser acessíveis e prestados de forma equitativa a todos. Temos o prazer de aprovar a renúncia da Seção 1332 de Washington para cobertura expandida e acesso a planos de saúde qualificados”, disse ela em um comunicado.



Chris Pope, membro sênior do Manhattan Institute, disse anteriormente ao The Center Square que o preço anual depende de vários fatores, mas pode chegar a US$ 1 bilhão por ano.

O custo depende do nível de renda dos inscritos, disse Pope ao The Center Square por e-mail, e se os subsídios financiados pelo American Rescue Plan Act são renovados e estão disponíveis para não cidadãos. Pope acrescentou que, para 2020, o Escritório de Orçamento do Congresso estimou US$ 53 bilhões em subsídios para 9 milhões de inscritos, o que seria pouco menos de US$ 6.000 por inscrito.

Se esse fosse o subsídio per capita médio para esse novo grupo de cerca de 105.000 novos inscritos, o custo para os contribuintes seria de pouco menos de US$ 630 milhões por ano.







O pedido de Washington é conhecido como State Innovation Waiver, também chamado de renúncia 1332. Essas renúncias estão disponíveis desde 2017 e visam permitir que os estados “busquem estratégias inovadoras para fornecer aos residentes acesso a um seguro de saúde acessível e de alta qualidade, mantendo as proteções básicas da ACA”, de acordo com o site do CMMS.



Washington é o 14º estado a receber uma renúncia 1332, que estará em vigor por cinco anos, de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2028.