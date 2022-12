Com mais de 40 mil, México liderou vistos para os EUA em 2021

O México foi o país que recebeu a maior quantidade de vistos dos EUA emitidos no ano de 2021, foram mais de 40 mil imigrantes contemplados. Ao todo, os Estados Unidos emitiu mais de 285 mil vistos no ano passado, e destes, apenas 2.423 foram para cidadãos brasileiros.

Além do México, China e República Dominicana também estão no topo da lista, com 18.500 e 19.900, respectivamente. O outro vizinho da América, Canadá, classificou-se em 43º lugar no ranking dos países que mais receberam vistos, com 1.464. Dos continentes que mais receberam vistos está a Ásia, com mais de 110 mil emissões.

Curiosamente, apenas um país europeu, Ucrânia, ficou entre os 25 primeiros. Em 2021, antes da invasão russa, os ucranianos obtiveram 3.019 vistos. Várias das principais nações receptoras de vistos são marcadas pela violência e agitação política, como Afeganistão, em quinto lugar, e Afeganistão, em vigésimo quinto. Olhando além dos 25 primeiros, uma descoberta surpreendente é que oito cidadãos norte-coreanos receberam vistos de imigração no ano passado. Além disso, vários países receberam apenas alguns vistos de imigrantes dos EUA, incluindo Luxemburgo dois e Timor-Leste um.

Cerca de 15% da população dos EUA é composta por imigrantes, e o país abriga o maior número de imigrantes do mundo, com 50,6 milhões. Em termos de quantos vistos são emitidos anualmente, há um teto federal de 700.000 e alguns países têm seus próprios limites específicos de quantos seus cidadãos podem receber, conforme determinado pelos Estados Unidos. Embora os números mudem drasticamente ano a ano, eles não chegaram perto do limite na última década.

Fonte: Visual Capitalist.