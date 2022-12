Menos imigrantes podem ser elegíveis para asilo na fronteira com México

A administração Biden está formalizando planos para diminuir o número de imigrantes qualificados para asilo na fronteira sul. Esta proposta poderia abrir caminho para pessoas que se candidatassem para imigração enquanto ainda estivessem em seus países de origem.

Entre as propostas do plano estão novos programas para haitianos, nicaraguenses e cubanos solicitarem liberdade condicional humanitária de seus países de origem. Os detalhes do plano ainda podem ser ajustados, mas o governo Biden enfrenta um prazo de 21 de dezembro imposto pelo tribunal para suspender as restrições do Covid-19 na fronteira. Desde que essas restrições começaram em março de 2020, os requerentes de asilo foram devolvidos ao México mais de 2,4 milhões de vezes. Quando a proibição for suspensa, as autoridades disseram à NBC News que o número de migrantes que cruzam a fronteira pode aumentar em até 2.500 por dia.

Parte do plano é semelhante a uma “proibição de trânsito” proposta por Stephen Miller, o conselheiro de imigração linha-dura de Trump, que torna muito menos migrantes elegíveis para solicitar asilo nos EUA. O efeito do plano em consideração seria uma redução drástica no número de migrantes autorizados a permanecer nos EUA enquanto buscavam asilo, e um aumento no número de retornados ao México ou deportados para seus países de origem.

Questionado sobre a reportagem do Times durante uma entrevista à NBC News na segunda-feira, o secretário do DHS, Alejandro Mayorkas, não negou que uma chamada proibição de trânsito estava sendo considerada. “Acredito profundamente, assim como esta administração, em nosso sistema de asilo. É uma das joias da nossa coroa e continuaremos a defendê-la”, disse Mayorkas. Um porta-voz do DHS disse que nada foi decidido ainda, e a Casa Branca não respondeu aos pedidos de comentários. O governo realizou pelo menos seis reuniões sobre o assunto no fim de semana, tanto no DHS quanto na Casa Branca, de acordo com dois porta-vozes oficiais dos EUA.

Fonte: NBC