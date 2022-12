Justiça determina a volta da antiga política de deportação

A Suprema Corte dos EUA determinou a volta da antiga política de restrição da fronteira, suspendendo temporariamente as restrições da COVID-19, conhecidas por Título 42. Ele declarou ilegal a política que estava em funcionamento, que determinava a expulsão de imigrantes ilegais, com a alegação de que isso poderia propagar a covid no país.

Em novembro, um juiz federal em Washington, DC declarou o Título 42 ilegal, dando ao governo Biden até 21 de dezembro para encerrar a regra. Isso levou 19 procuradores-gerais estaduais republicanos a pedir a vários tribunais federais que suspendessem a decisão contra o Título 42, que os legisladores republicanos elogiaram como uma ferramenta eficaz para impedir a migração ilegal.

Depois que seu pedido foi rejeitado por um tribunal federal de apelações em DC na semana passada, os estados pediram à Suprema Corte para intervir na segunda-feira. Em seu pedido ao tribunal superior, os procuradores-gerais do estado republicano argumentaram que a revogação do Título 42 precipitaria uma crise ao longo da fronteira sul de "proporções sem precedentes", citando projeções do governo de que a chegada de migrantes poderia aumentar assim que as restrições fossem suspensas.

As preocupações dos estados foram repetidas por legisladores republicanos no Congresso e alguns políticos democratas, incluindo líderes de comunidades fronteiriças como El Paso, que viram um aumento acentuado na travessia de migrantes nas últimas semanas. O governo Biden, por sua vez, insistiu que está preparado para suspender o Título 42, dizendo que a restauração dos procedimentos regulares de imigração, como deportações aceleradas, permitirá que os EUA reduzam gradualmente as chegadas de migrantes e a alta taxa de travessias repetidas registradas durante a pandemia.

Os defensores dos migrantes apoiaram fortemente a suspensão do Título 42, dizendo que o fim da política permitirá que os EUA cumpram totalmente a lei doméstica e internacional de refugiados, que exige que as autoridades examinem os migrantes que dizem estar fugindo da perseguição. No ano fiscal de 2022, um período de 12 meses que terminou em 30 de setembro, os EUA interceptaram migrantes mais de 2,3 milhões de vezes ao longo da fronteira mexicana, um recorde histórico. Mais de 1 milhão dessas detenções levaram à expulsão de migrantes sob o Título 42, mostram estatísticas federais.

Em um comunicado na segunda-feira, o Departamento de Segurança Interna disse que continuaria a se preparar para o término do Título 42, mas que as expulsões continuariam por enquanto. “Conforme exigido pela ordem de suspensão administrativa da Suprema Corte, a ordem de saúde pública do Título 42 permanecerá em vigor neste momento e os indivíduos que tentarem entrar ilegalmente nos Estados Unidos continuarão a ser expulsos para o México”, disse o departamento.

Fonte: CBS