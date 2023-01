Brasileiros são detidos ao desembarcarem ilegalmente em praia de Fort Lauderdale

Dois brasileiros estão entre os imigrantes que foram presos por agentes do U.S. Border Patrol, após desembarcarem ilegalmente de um iate na praia de Fort Lauderdale na terça-feira, 10. Segundo as autoridades, aos menos 12 pessoas estavam a bordo da embarcação que saiu das Bahamas.



"Ontem à noite, agentes da Patrulha de Fronteira dos EUA com o apoio de parceiros do LE responderam a um evento de contrabando marítimo e encontraram 12 migrantes de nacionalidades mistas (9- Haiti, 2- Brasil, 1- Bahamas). O evento está sob investigação", disse o chefe do U.S. Border Patrol, Agent Walter N. Slosar.



Um número crescente de migrantes, principalmente cubanos e haitianos tentou a arriscada travessia do Estreito da Flórida nos últimos meses para entrar ilegalmente na cadeia de Keys Island e em outras partes do estado, à medida que a inflação dispara e as condições econômicas se deterioram em seus países de origem.



Na última semana, a Guarda Costeira devolveu à ilha na quinta-feira outros 177 migrantes cubanos que foram capturados no mar ao largo da Flórida, enquanto um grupo de cerca de duas dúzias de haitianos nadava em Miami.



Os migrantes cubanos foram todos interceptados separadamente na costa no início deste mês, de acordo com um comunicado de imprensa da Guarda Costeira. Eles foram repatriados por dois barcos da Guarda Costeira.

Vinte e cinco haitianos que viajaram de veleiro de Port-de-Paix, Haiti, nadaram até a praia de Virginia Key, uma pequena ilha a sudeste do centro de Miami, e foram levados sob custódia da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA, segundo o porta-voz da agência.



Dezenas de imigrantes adicionais ainda a bordo do veleiro estavam sendo processados por autoridades federais no mar, o que normalmente significa que eles são devolvidos a seus países de origem.



Aumento de cubanos



Desde 1º de outubro de 2022, a Guarda Costeira interditou mais de 4.900 migrantes cubanos no mar, em comparação com mais de 6.100 cubanos interceptados durante todo o ano fiscal de 2022, encerrado em 30 de setembro, segundo o comunicado à imprensa.

Os últimos retornos e desembarques ocorreram logo após o governo do presidente Joe Biden iniciar uma nova política para começar a expulsar cubanos, haitianos e nicaraguenses na fronteira do Texas, junto com os venezuelanos, que chegam ilegalmente.

O governo também está oferecendo liberdade condicional humanitária para até 30.000 pessoas por mês desses quatro países se eles se inscreverem online, pagarem sua passagem aérea e encontrarem um patrocinador financeiro.

Os migrantes que chegarem ilegalmente e não retornarem imediatamente para casa ficarão inelegíveis para a nova liberdade condicional. As autoridades dos EUA esperam que isso impeça as chegadas marítimas, oferecendo uma alternativa mais segura e um caminho para a residência.