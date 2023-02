Primeiro voo de deportados de 2023 chega a MG com brasileiros foragidos

O primeiro voo com brasileiros deportados de 2023 chegou na sexta-feira, 27, no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Belo Horizonte, levando três brasileiros que eram foragidos da justiça acusados de crimes como estupro de vulnerável, tráfico de drogas e homicídio qualificado no Brasil.

O voo da sexta-feira foi também o primeiro no novo Governo Lula, que em seu primeiro mandato em 2003 não autorizou mais os voos para levar brasileiros expulsos dos EUA. Mais de 5 mil brasileiros foram deportados dos Estados Unidos desde 2019. Segundo levantamento dos voos fretados pelo governo americano e que chegaram a Belo Horizonte (MG) entre outubro de 2019 e março de 2022, foram 5.049 pessoas ao todo.



Há rumores de que Lula pretende restringir novamente os voos do tipo, segundo fontes próximas ao governo.

De acordo com o Departamento de Segurança Interna dos EUA, os voos de deportação têm o objetivo de repatriar brasileiros (e cidadãos de outros países) que não respeitaram as leis americanas de imigração. Os brasileiros deportados são principalmente aqueles que entraram nos Estados Unidos ilegalmente, que não obtiveram autorização para ficar, que foram condenados por crimes e que foram considerados uma ameaça à segurança nacional.



O voo saiu de Phoenix, no estado do Arizona, e fez paradas em Alexandria, no estado da Geórgia, em San Juan, em Porto Rico, e também parou em Manaus antes de chegar em Minas Gerais. A Polícia Federal mineira, representante da Interpol em Minas Gerais, prendeu os três brasileiros, procurados internacionais, assim que desembarcaram.







Segundo a Polícia Federal, um deles era foragido da Justiça de Santa Catarina pelo crime de estupro de vulnerável, possuindo mandado de prisão expedido em Criciúma, no interior catarinense. Outro tem mandado de prisão pela prática do crime de tráfico de drogas, em Rondônia.

Contra o último, pesa mandado de prisão em Governador Valadares, no Leste de Minas, por denúncia de homicídio qualificado, e para o qual a Representação Regional da Interpol em Minas Gerais publicou alerta internacional. Investigações apontaram também que o criminoso é o mandante da execução de um traficante rival por vingança. A condenação pode chegar a 30 anos de reclusão.

Os homens foram detidos em solo americano pela U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), em cumprimento aos mandados de busca internacional da Interpol, e por estarem em desacordo com as normas migratórias.

Ao chegarem em território brasileiro e presos, os três foram submetidos a exame de corpo de delito. O acusado de estupro de vulnerável foi conduzido para o presídio Inspetor José Marinho Drummond, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, e os outros dois foram levados para o presídio Nelson Hungria, em Contagem, também na Região Metropolitana, onde ficarão à disposição da Justiça.



Não foi informado quantos deportados chegaram neste voo, mas o número costuma ser entre 60 e 100 expulsos por voos, onde eles viajam o tempo todo algemados por motivos de segurança. A escolha de Belo Horizonte se deve ao fato de que, historicamente, Minas Gerais, principalmente nas regiões do Vale do Aço e Vale do Rio Doce, ter um grande fluxo migratório para os EUA.

