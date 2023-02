Departamento de Estado planeja programa de renovação de visto sem sair dos EUA

O Departamento de Estado lançará um programa piloto no final deste ano oferecendo opções de renovação de visto para trabalhadores com ocupação especializada H-1B e outros portadores de visto temporário excluindo a necessidade de deixar os Estados Unidos durante o processo.



Restaurar as renovações de vistos nos Estados Unidos, que foram descontinuadas em 2004, evitará que os solicitantes tenham que deixar o país e reduzirá a carga de trabalho dos escritórios consulares no exterior, disse Julie Stufft, vice-secretária adjunta para serviços de vistos no Bureau of Consular Affairs, à Bloomberg Direito em entrevista.



“Todos nós vimos durante a pandemia como foi difícil para essas pessoas retornarem ao seu país de origem e, muitas vezes, não conseguirem obter o visto para voltar para sua casa, os Estados Unidos”, disse ela. "É isso que estamos tentando abordar inicialmente com isso."

A opção de renovação nos Estados Unidos estará disponível para portadores de visto H e L e poderá ser expandida, disse Stufft.

Os vistos H-1B, especialmente populares na indústria de tecnologia, permitem que os empregadores adicionem trabalhadores estrangeiros por dois períodos de três anos, embora os trabalhadores possam solicitar várias extensões com uma petição de green card aprovada. Os vistos L-1 estão disponíveis para empregadores que desejam transferir trabalhadores gerenciais para os EUA de escritórios no exterior.

Advogados de imigração e grupos empresariais instaram o Departamento de Estado a adicionar a opção de renovação doméstica como uma medida para resolver os gargalos de visto no exterior, especialmente na Índia, a maior fonte de portadores de visto H-1B. Os trabalhadores estrangeiros que viajam para o exterior não podem reentrar nos EUA sem um carimbo de visto válido. Mas os longos tempos de espera por compromissos durante a pandemia significaram que muitos ficaram presos no exterior por meses, adicionando interrupções para os empregadores.

A agência disse no ano passado que estava buscando renovações domésticas, mas ofereceu poucos detalhes sobre um possível cronograma. Adicionar a opção de processamento doméstico não exige que o Departamento de Estado emita novos regulamentos. Mas parte do desafio, disse Stufft, era que adicionar a opção envolve a criação de uma nova divisão consular em Washington, DC.



Os benefícios das renovações nos Estados Unidos se estenderiam aos solicitantes de primeira viagem que precisam procurar compromissos nos escritórios consulares dos EUA, disse Tiffany Derentz, conselheira sênior da Berry Appleman & Leiden LLP e ex-assessora do Departamento de Estado.

“Isso deve aumentar a capacidade deles de fazer muito mais entrevistas e diminuir o tempo de espera”, disse ela.

Fonte: Bloomberg Law.