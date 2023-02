ERO Boston prende brasileiro acusado de tráfico de drogas no Brasil

Oficiais de Operações de Execução e Remoção (ERO) Boston prenderam em Somerville, Massachusetts, Diogo de Sales Gomes, um cidadão brasileiro de 34 anos ilegalmente presente nos EUA e condenado e sentenciado à prisão no Brasil por tráfico de drogas.



A prisão ocorreu no dia 3 de fevereiro, quando policiais do ERO Boston capturaram Gomes por causa de um mandado criminal ativo no Brasil, resultado de sua condenação por tráfico de drogas no Tribunal Judicial de Caratinga, Minas Gerais, em fevereiro de 2022.



O ERO Boston iniciou uma investigação depois que as autoridades brasileiras os informaram sobre a presença dele na área de Boston. Os policiais o prenderam sem incidentes perto de onde ele residia em Somerville.



“O tráfico de substâncias ilícitas é uma epidemia global que afetou muitas de nossas comunidades na Comunidade de Massachusetts”, disse Todd M. Lyons, diretor do escritório de campo do ERO Boston. “A prisão do Sr. De-Sales Gomes remove do público um narcotraficante condenado antes que ele pudesse infligir mais danos aos nossos residentes. Nossos oficiais continuam a lutar com orgulho contra a epidemia de narcóticos ilegais para garantir a segurança daqueles a quem servimos”.



Segundo o ICE, o brasileiro entrou ilegalmente pela fronteira sul em dezembro de 2021. A Patrulha de Fronteira dos EUA o prendeu perto de San Luis, Arizona, depois que ele entrou ilegalmente nos Estados Unidos sem inspeção.

Ele então recebeu uma Notificação para Comparecer e foi libertado sob fiança enquanto aguardava o processo de remoção. Ele não compareceu a essa audiência e continuou ilegalmente desde então.



Ele permanece sob custódia do U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) enquanto aguarda uma audiência com o Gabinete Executivo para Revisão de Imigração (EOIR) do Departamento de Justiça. O ERO Boston buscará a deportação enquanto aguarda o resultado do processo.



No ano fiscal de 2022, o ERO prendeu 46.396 não cidadãos com antecedentes criminais; este grupo teve 198.498 acusações e condenações associadas. Estes incluíram 21.531 ofensas de agressão; 8.164 ofensas sexuais e de agressão sexual; 5.554 crimes com armas; 1.501 crimes relacionados a homicídios; e 1.114 crimes de sequestro.



