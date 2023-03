EUA podem emitir autorização de trabalho para quem aguarda Green Card há mais de 5 anos

Uma comissão consultiva presidencial discutiu a possibilidade de emitir autorização de trabalho nos estágios iniciais da solicitação do Green Card.

Tal movimento, se aprovado pelo governo Biden, facilitará a espera pelo Cartão de Residente Permanente para trabalhadores estrangeiros altamente qualificados.



A recomendação propõe que os Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA (DHS-USCIS) do Departamento de Segurança Interna concedam documentos de autorização de emprego (EADs) e documentos de viagem a indivíduos que aprovaram petições de visto de trabalho I-140 nas categorias EB-1, EB- 2, EB-3.

A mudança também incluiria os requerentes que estão esperando na carteira de vistos por cinco ou mais anos, independentemente de terem apresentado pedidos de ajuste de status.



Membros do Comissário Consultivo do Presidente para a comissão de nativos asiático-americanos havaianos e das ilhas do Pacífico realizaram uma discussão detalhada sobre a proposta movida por um eminente líder da comunidade indígena-americana e seu membro Ajay Jain Bhutoria, que em sua apresentação destacou os desafios enfrentados pelo portadores de visto H-1B nos Estados Unidos.



Bhutoria disse que tal movimento beneficiaria os EUA, garantindo que o país possa continuar a atrair e reter talentos globais em ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM) e melhorando a vida de muitos cientistas, engenheiros e médicos estrangeiros.

A recomendação surge em um momento em que trabalhadores estrangeiros altamente qualificados, incluindo indianos, enfrentam longas esperas pelo processamento de seus vistos de imigrante, durante o qual podem perder oportunidades de emprego ou serem forçados a deixar o país porque seus vistos anteriores de não-imigrante expiraram.



A política também melhoraria a vida de muitos cientistas, engenheiros e médicos nascidos no exterior, que muitas vezes enfrentam incertezas e estresse significativos enquanto aguardam a aprovação de seus vistos.



Fonte: Economic Times.