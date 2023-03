Incêndio em centro de imigrantes deixa 39 mortos no México

Um incêndio em um prédio do Instituto Nacional de Migração do México deixou 39 pessoas mortas, na noite desta segunda-feira, 27, na cidade de Juarez, na fronteira com El Paso, Texas, um importante ponto de passagem para migrantes. Há relatos de dezenas de feridos.



Trinta e nove pessoas morreram e 29 ficaram feridas e estão em estado “delicado-grave”, segundo o Instituto Nacional de Imigração. Havia 68 homens da América Central e do Sul detidos na instalação no momento do incêndio, disse a agência. De acordo com a agência de notícias Reuters, a maior parte das vítimas é de origem venezuelana.

Equipes dos bombeiros e da Guarda Nacional foram chamados para auxiliar no resgate. Trabalhadores voluntários também estão no local.



Foi o incidente mais mortal dentro de uma instalação de imigração mexicana na memória recente. As autoridades estão investigando a causa do incêndio e a Comissão Nacional de Direitos Humanos do governo foi chamada para ajudar os migrantes.

As tensões entre as autoridades e os migrantes aparentemente aumentaram nas últimas semanas em Ciudad Juarez, onde os abrigos estão cheios de pessoas à espera de oportunidades para cruzar para os EUA ou que solicitaram asilo lá e aguardam o processo.



Mais de 30 abrigos para migrantes e outras organizações de defesa publicaram uma carta aberta em 9 de março reclamando da criminalização de migrantes e requerentes de asilo na cidade. Ele acusou as autoridades de abuso e uso de força excessiva na captura de migrantes, reclamando que a polícia municipal estava questionando as pessoas na rua sobre sua situação de imigração sem justa causa.

O alto nível de frustração em Ciudad Juarez ficou evidente no início deste mês, quando centenas de migrantes, em sua maioria venezuelanos, agindo com base em falsos rumores de que os Estados Unidos permitiriam que eles entrassem no país, tentaram forçar a passagem por uma das pontes internacionais para El Paso. As autoridades dos EUA bloquearam suas tentativas.



Nos últimos anos, à medida que o México intensificou os esforços para conter o fluxo migratório para a fronteira dos EUA sob pressão do governo americano, a agência lutou contra a superlotação em suas instalações. E as prisões de imigração do país viram protestos e tumultos de tempos em tempos.

Em sua maioria, migrantes venezuelanos se revoltaram dentro de um centro de imigração em Tijuana em outubro, que teve de ser controlado pela polícia e pelas tropas da Guarda Nacional. Em novembro, dezenas de migrantes se revoltaram no maior centro de detenção do México, na cidade de Tapachula, no sul, perto da fronteira com a Guatemala. Ninguém morreu em nenhum dos incidentes.



Fonte: AFP e Reuters.

