Crianças desacompanhadas aumentam na fronteira EUA-México

O número de crianças desacompanhadas voltou a aumentar na fronteira EUA-México. Foram quase 11.000 menores encontrados na fronteira sudoeste do país em fevereiro – 16% a mais do que no mês anterior.

É uma visão que se tornou cada vez mais comum ao longo da fronteira sudoeste do país. Ainda assim, o número de crianças sozinhas encontradas na fronteira sudoeste durante o ano fiscal de 2023 está em pé de igualdade com o mesmo período de cinco meses em 2022. Naquele ano, houve um recorde de 152.057 menores desacompanhados na fronteira, de acordo com a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP).

Esta semana, um menino de 4 anos entrou nos Estados Unidos nos braços de uma mulher – não sua mãe, mas uma estranha que o encontrou sozinho no lado mexicano da fronteira sul, descalço e encharcado de água. Uma identidade improvisada pendurada em seu pescoço: José Luis. Ele estava viajando com sua mãe, Roxana, mas os dois se separaram.



“Eles já me deportaram da imigração”, disse a mãe do menino mais tarde ao NewsNation. “Eu ia com um grupo, mas aí eles me pegaram desse lado e me mandaram de volta.”

O Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA (DHHS) é obrigado a cuidar de crianças desacompanhadas encontradas na fronteira.

Quase 133.000 crianças migrantes entraram no sistema de abrigo do governo dos EUA no ano fiscal de 2022, de acordo com números federais obtidos pela CBS em outubro. Esse também é um número recorde, superando os 122.000 do ano anterior.



Em meados de dezembro, 10.775 crianças migrantes desacompanhadas permaneciam sob os cuidados do governo, com uma duração média de permanência de cerca de 28 dias, de acordo com o DHHS.

No início deste mês, a Reuters informou que mais de 100 menores desacompanhados, a maioria da Guatemala, foram encontrados dentro de um trailer abandonado no leste do México.

Outros 212 adultos da Guatemala, Honduras, El Salvador e Equador, e 28 familiares da Guatemala e El Salvador também foram encontrados no trailer, informou a Reuters, citando o Instituto Nacional de Migração.

Os guatemaltecos representam a maior parcela de menores desacompanhados, respondendo por 39% dos encontros, de acordo com o CBP.

O Setor do Vale do Rio Grande, em particular, recebe o maior número de crianças desacompanhadas, cerca de 40% dos encontros este ano até o momento.



