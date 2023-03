Suprema Corte analisa lei que proíbe o incentivo à imigração ilegal

Os juízes da Suprema Corte começaram a questionar na segunda-feira, 27, se uma lei federal que criminaliza o incentivo à imigração ilegal é uma violação dos direitos de liberdade de expressão prevista na Constituição.



Os juízes ouviram o apelo do Departamento de Justiça de uma decisão que anulou a lei, dizendo que ela violava as proteções à liberdade de expressão sob a Primeira Emenda da Constituição. Vários membros do tribunal questionaram se a lei era excessivamente ampla, o que significa que poderia criminalizar o discurso protegido, embora não esteja claro se há maioria entre os nove juízes para derrubá-la.



O caso diz respeito a Helaman Hansen, que de 2012 a 2016 administrou um programa no qual cobrava até US$ 10.000 por um suposto caminho para a cidadania. Ele afirmou que imigrantes indocumentados poderiam se tornar cidadãos por meio de um serviço de adoção de adultos e persuadiu 471 pessoas a participar.



No julgamento em 2017, ele foi condenado a 20 anos de prisão por duas acusações de violação de uma lei federal que proíbe encorajar ou induzir a imigração ilegal para ganhos financeiros privados e também foi condenado por 12 acusações de fraude postal e três acusações de fraude eletrônica, condenações que não estão em questão no caso da Suprema Corte.



Mas, o 9º Tribunal de Apelações do Circuito dos EUA, com sede em San Francisco, derrubou a lei em fevereiro de 2022, dizendo que poderia levar alguém a ser condenado apenas por dizer: "Eu encorajo você a residir nos Estados Unidos".



Suprema Corte analisa



Durante os argumentos orais na segunda-feira, alguns juízes ecoaram essas preocupações, com o juiz Brett Kavanaugh se perguntando se alguém poderia ser condenado por ajudar um imigrante indocumentado a conseguir comida e abrigo.



Na mesma linha, a juíza Sonia Sotomayor disse que a lei está "criminalizando palavras relacionadas à imigração".

A juíza Elena Kagan também disse que um "mundo de comunicações" ocorre todos os dias envolvendo imigrantes indocumentados, suas famílias e consultores profissionais como advogados que podem ser criminalizados pela lei.

Outros juízes pareciam mais simpáticos ao Departamento de Justiça, que argumentou que não havia nenhuma sugestão no caso específico de Hansen de que sua condenação foi baseada em discurso protegido.

O juiz Neil Gorsuch disse que era "um pouco estranho" que não houvesse evidências de que os direitos de liberdade de expressão de Hansen foram violados, e ele parecia sugerir que o condenado não era simpático. "Ele estava se aproveitando de pessoas vulneráveis", disse Gorsuch.



A Suprema Corte não chegou a uma decisão ainda. Em 2020 ouviu um caso semelhante, mas evitou uma decisão sobre a constitucionalidade da lei.



Fonte: Politico e NBC News.