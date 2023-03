ICE é questionado pela Câmara dos EUA sobre baixas deportações de imigrantes

O presidente do Judiciário da Câmara, Jim Jordan (R-OH), enviou cartas às autoridades de imigração na segunda-feira, 27, questionando se elas estão agindo de forma agressiva o suficiente para deter e deportar imigrantes que entram nos Estados Unidos ilegalmente.



Jordan solicitou que os funcionários da Imigração e Alfândega dos EUA (U.S. Immigration and Customs Enforcement - ICE) compareçam perante o comitê judiciário para entrevistas transcritas relacionadas à aplicação das leis federais de imigração ou à falta delas.



A carta, que foi enviada a cinco diretores adjuntos interinos do Escritório de Operações de Repressão e Remoção do ICE e diretores de escritório de campo em cinco cidades, destaca números relativamente baixos de deportações em 2021 e 2022, a crescente população de imigrantes ilegalmente nos EUA não detidos e espaço de detenção não utilizado.



Nos anos fiscais de 2021 e 2022, o número médio de remoções de estrangeiros ilegais caiu 70%, de acordo com Jordan, e 11.000 espaços de detenção disponíveis foram deixados vazios pelo governo Biden durante um período de imigração ilegal disparada.

“Esta decisão de deixar tantos espaços vazios levanta sérias questões sobre o desempenho do ICE ERO em sua missão de ‘proteger a pátria por meio da prisão e remoção daqueles que minam a segurança de nossas comunidades e a integridade de nossas leis de imigração'”, disse Jordan.



Os pedidos vêm enquanto os republicanos da Câmara examinam as agências das quais cortar o financiamento, segundo o Washington Examiner. Também ocorre logo depois que a liderança do GOP da Câmara instruiu Jordan a reagendar uma reunião que estava marcada para esta semana, na qual oito projetos de lei que o partido havia priorizado deveriam ser aceitos na primeira etapa em direção à votação no plenário da Câmara.

Esses oito projetos de lei não terão nenhuma ação até, no mínimo, meados de abril, depois que os legisladores retornarem do recesso da Páscoa.

ICE

Mais de 4,7 milhões de imigrantes nos Estados Unidos enfrentaram processos de deportação no ano fiscal de 2022, de acordo com um relatório federal divulgado no dia 30 de dezembro, um salto de 29% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Leia a carta.

