Oito corpos de imigrantes são encontrados na fronteira Canadá-EUA

Os seis corpos encontrados na sexta-feira (31) em um pântano no Canadá eram de migrantes que tentavam cruzar a fronteira para os Estados Unidos, informou a polícia acrescentando que duas outras vítimas foram encontradas.

As autoridades informaram que as vítimas — entre elas duas crianças — foram descobertas perto de um barco virado, pertencente a um homem desaparecido natural da comunidade Akwesasne Mohawk.

"No total, oito corpos foram recuperados das águas", disse o chefe da polícia local, Shawn Dulude, em entrevista coletiva.

Os corpos de seis pessoas de duas famílias — uma de origem romena com passaporte canadense e outra da Índia — foram encontrados na noite de quinta-feira (30), entre eles, o de uma criança com menos de três anos.



A descoberta de outras duas pessoas, um menor "cidadão canadense de origem romena e uma mulher que seria da Índia" foi confirmada na conferência de imprensa de sexta-feira (31).



As autoridades canadenses acreditam que todos tentavam entrar ilegalmente nos Estados Unidos através do Canadá.

AMPS is providing an update regarding the discovery of several bodies in the Akwesasne territory.



A total of 8 bodies have now been recovered. Two adults have been identified.



View the release at: https://t.co/ezq9t6ldVe pic.twitter.com/eHqMy2WJdl