Vídeo mostra momento em que menino de 1 ano é abandonado na fronteira EUA-México

Um vídeo comovente mostra um contrabandista abandonando um menino guatemalteco de 1 ano que ele havia acabado de trazer através da fronteira dos Estados Unidos com o México.

O momento angustiante foi capturado por câmeras de vigilância ao longo da fronteira México-Arizona, com o “coiote”, ou contrabandista humano, visto emergindo do rio Colorado com a criança a reboque e ninguém mais à vista.



Depois de levantar o menino para a terra, o contrabandista coloca o menino a poucos centímetros da beira da água antes de mergulhar de volta no rio para fugir.

A criança pode então ser vista se levantando e andando pela borda, perigosamente perto de cair na água a qualquer momento.

A one-year-old Guatemalan child was abandoned along the Colorado River Monday afternoon by a smuggler who took him across the border and then left him to fend for himself along the water’s edge. Thanks to our agent’s quick response, tragedy was averted! pic.twitter.com/mY2K7t59VE — Chief Raul Ortiz (@USBPChief) March 23, 2023

Felizmente para o menino, um vigilante agente da Patrulha da Fronteira o avistou e acelerou em seu veículo de patrulha SUV.

O chefe da Patrulha de Fronteira dos EUA, Raul Ortiz, compartilhou o evento angustiante no Twitter, condenando o contrabandista e elogiando o agente de ação rápida.



“Graças à resposta rápida do nosso agente, a tragédia foi evitada”, tuitou Ortiz enquanto também compartilhava uma foto da criança agora segura com o agente.



Desde outubro, o início do ano fiscal da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA, os agentes encontraram mais de 58.000 menores desacompanhados, relatou o NY Post.

Somente nos setores da Patrulha de Fronteira de Yuma e El Centro, perto da área onde o contrabandista abandonou a criança, os agentes encontraram cerca de 3.000 menores desacompanhados.

De acordo com os dados mais recentes da agência, houve mais de 128.000 travessias de migrantes na fronteira em fevereiro, abaixo do recorde de dezembro, quando o USCBP relatou quase 252.000 travessias.



No geral, o ano fiscal de 2023 deve superar o recorde do ano passado, que registrou quase 2,4 milhões de prisões ilegais na fronteira sul.