Família brasileira vai responder por tráfico humano e trabalho forçado em Massachusetts

Novas acusações foram anunciadas contra uma família brasileira de Boston investigada por uso de trabalho forçado e contrabando de pessoas em seus restaurantes em Massachusetts.



Jesse James Moraes, 65, e Hugo Giovanni Moraes, 43, são de Woburn, Massachusetts, e comandavam dois restaurantes: The Dog House Bar & Grill e Taste of Brazil. O irmão de Jesse Moraes e tio de Hugo Moraes, Chelbe Williams Moraes, 62, também foi indiciado. Chelbe Moraes mora no Brasil.



De acordo com o Departamento de Justiça do Distrito de Massachusetts, que atribuiu novas acusações no dia 4, as investigações apontaram que o trio aliciava pessoas interessadas em se mudar para os EUA, a maioria brasileiros, cobrando entre US$ 18.000 e US$ 22.000 (cerca de R$ 91 mil e R$ 111 mil, respectivamente) e com a promessa de que trabalhariam em seus restaurantes.



Os três homens entregavam documentos falsos aos imigrantes, para fundamentar pedidos de asilo ou autorização de trabalho. Os restaurantes e residências relacionados aos acusados foram alvos de busca e apreensão pelas autoridades no ano passado.



De acordo com a CBS Boston, um trabalhador do Taste of Brazil disse aos investigadores que eles recebiam apenas US$ 3 por hora, não recebiam gorjetas e tinham que trabalhar 14 horas por dia sem folga.

Pai e filho monitoravam as vítimas, teriam retido salários para saldar dívidas do tráfico, além de fazer constantes ameaças de agressões físicas e emocionais e ameaça de deportação.



A procuradora federal dos EUA, Rachael S. Rollins, disse à CBS News que a família conspirou para tirar vantagem do "sonho americano". “Esses réus conspiraram para tirar proveito do sonho americano. As vítimas são pessoas reais com famílias que assumiram um risco imensurável para vir para os Estados Unidos, apenas para enfrentar ameaças de violência e opressão”, declarou.



Os três homens são acusados de "conspiração para trabalho forçado". Jesse e Hugo Moraes foram indiciados por trabalho forçado e tentativa de trabalho forçado. Jesse Moraes também foi acusado de tráfico de mão de obra, tentativa de tráfico de mão de obra e conspiração para lavagem de dinheiro.



Estas não são as primeiras acusações enfrentadas pelos três brasileiros. Em outubro, eles foram acusados de "encorajar e induzir, e conspirar para encorajar e induzir, um estrangeiro a vir, entrar e residir nos Estados Unidos com o propósito de vantagem comercial ou ganho financeiro privado, sabendo e em desrespeito imprudente o fato de que tal vinda, entrada e residência é ou será uma violação da lei", disseram autoridades federais. Chelbe Moraes também foi indiciado por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha.



"Os traficantes de mão-de-obra tratam os seres humanos como mercadorias, lucrando com os maus-tratos de sua força de trabalho e usando força, fraude ou coerção para forçar as pessoas a trabalhar e dificultar ou impossibilitar a saída", disse Michael J. Krol, agente especial encarregado pelo Investigações de Segurança Interna na Nova Inglaterra. "A acusação substituta de hoje alega que Moraes e seus conspiradores contrabandearam indivíduos para os Estados Unidos, cobrando-lhes dezenas de milhares de dólares apenas para reter salários para pagar ostensivamente suas dívidas de contrabando."







- As acusações de trabalho forçado, tentativa de trabalho forçado e conspiração para trabalho forçado preveem pena de até 20 anos de prisão, até cinco anos de liberdade condicional e multa de até US$ 250.000.



- A acusação de tráfico de mão de obra e tentativa de tráfico de mão de obra prevê pena de até 20 anos de prisão, até cinco anos de liberdade condicional e multa de até US$ 250.000.



- A acusação de encorajar e induzir, e conspirar para encorajar e induzir, um estrangeiro a vir, entrar e residir nos Estados Unidos para ganho financeiro, sabendo e em desconsideração imprudente do fato de que tal vinda, entrada e residência é ou estará em violação da lei prevê uma sentença de até 10 anos de prisão, até três anos de liberdade condicional e multa de até $ 250.000.



- As acusações de lavagem de dinheiro e conspiração para lavagem de dinheiro preveem uma sentença de até 20 anos de prisão, três anos de liberdade supervisionada e multa de US$ 500.000 ou o dobro da multa.



Veja aqui o relatório do Departamento de Justiça.