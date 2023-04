Mexicana de 94 anos ganha cidadania americana no Colorado

Trinta e cinco pessoas se tornaram alguns dos mais novos americanos dos Estados Unidos na quinta-feira, 6, no Colorado. Entre eles estava a mexicana Lucina Perez, de 94 anos, residente há 16 anos.

O processo de naturalização é demorado. Os candidatos devem ter 18 anos ou mais e ser residentes permanentes por pelo menos cinco anos, ou três anos se forem casados com um cidadão americano. Eles também devem concluir um processo de entrevista no qual provam que possuem habilidades básicas de inglês e um bom caráter moral, além de demonstrar conhecimento e compreensão da história e do governo dos EUA.



Em solenidade na quinta-feira, Perez foi recebida após cumprir todos os requisitos necessários.

"É porque todas as minhas filhas estão aqui. Estou aqui há 16 anos. Acredito que agora é a hora", disse Perez em sua língua nativa, o espanhol, ao canal 9News.



Agora como cidadã, ela está ansiosa para votar. "Muito orgulhosa. Estou muito feliz e muito grata por ter conseguido isso", disse a idosa, que completa 95 anos ainda esse ano.

Quase 1 milhão de imigrantes se tornaram cidadãos americanos em 2022, o maior número em quase 15 anos depois que a pandemia de Covid-19 causou um atraso no sistema.



Segundo novos números do Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS), os países de onde veio a maioria desses novos cidadãos foram Cuba, Filipinas, Índia, México e República Dominicana.



De acordo com o Pew Research Center, o acúmulo de pedidos de naturalização pendentes é de 673.000 no final de junho de 2022.