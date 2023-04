Homem fura bloqueio do CBP na fronteira, bate em agente e é morto a tiros

Um homem foi morto a tiros perto de Las Cruces, Novo México, após tentar fugir e bater em um agente da Patrulha da Fronteira com um bastão de madeira, de acordo com a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA.



O fato aconteceu na noite de 2 de abril, quando um homem ao volante de um Nissan Rogue branco passou direto por um posto de patrulha de fronteira na Interestadual 10 e agentes o perseguiram, disse o Setor de El Paso da CBP.



O motorista liderou os agentes em uma perseguição por 23 milhas de estradas rurais, que durou quase uma hora. Em um momento, ele atingiu um “dispositivo de imobilização de veículo” que estourou três de seus pneus. Mesmo assim, ele ainda dirigiu cerca de mais três milhas antes de sair do carro e tentar fugir à pé.



Com uma camisa em uma das mãos e um porrete de madeira na outra, ele desobedeceu as ordens dos três agentes e continuou fugindo. Ele usou a camisa que carregava para impedir o choque do taser dos agentes, bloqueando as pontas, e usou o bastão para afugentá-los.



Quando um dos agentes caiu no chão ao se defender, ele bateu com o bastão nele duas vezes e se preparava para dar o terceiro golpe quando os outros agentes abriram fogo.



Cerca de 16 tiros foram disparados. Um agente no local tentou medidas de salvamento enquanto outros chamaram uma ambulância. Ele foi declarado morto às 5h16 do dia 3 de abril pelo Gabinete do Investigador Médico do Novo México, diz o comunicado.



As autoridades divulgaram poucos detalhes sobre o suspeito, mas disseram que ele era um cidadão americano.



O incidente está sendo investigado pelo Escritório de Responsabilidade Profissional do CBP. Os agentes que dispararam suas armas foram colocados em licença administrativa, que é o procedimento operacional padrão.



Fonte: KRQE.