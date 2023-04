"Criminaliza a empatia": Arcebispo de Miami critica repressão de DeSantis a imigrantes

Uma proposta na Flórida que tornaria crime fornecer conscientemente transporte para um imigrante indocumentado é uma medida "punitiva" que efetivamente tornaria ilegal ser um bom cristão, disse o arcebispo católico de Miami na quinta-feira, 13, acusando seus promotores - incluindo o republicano Governador Ron DeSantis - de tentar criminalizar a "empatia".



Existem cerca de 772.000 imigrantes indocumentados na Flórida, de acordo com o Migration Policy Institute; cerca de metade residiu nos Estados Unidos por mais de uma década. De acordo com um projeto de lei que está passando pela legislatura liderada pelo Partido Republicano da Flórida, fornecer transporte a qualquer uma dessas pessoas, seja para uma escola ou igreja, seria um crime e confundido com tráfico, com os infratores arriscando pena de prisão.

No mês passado, um grupo de evangélicos na Flórida se manifestou contra a proposta, dizendo que os tornaria criminosos por pregar o evangelho.

Em um comunicado divulgado na quinta-feira, o arcebispo de Miami, Thomas Wenski, ecoou essa crítica, acusando os republicanos da Flórida de fazer política em nível estadual com uma questão federal.

O projeto de lei, SB 1718, "iria criminalizar a 'empatia' ao expandir a definição de 'contrabando humano'", disse Wenski. Ele questionou não apenas a provisão de transporte, mas a exigência, se aprovada, de que os hospitais verifiquem o status de imigração daqueles que tratam, o que Wenski argumentou: "desencorajaria os migrantes de procurar atendimento médico oportuno e acabaria sobrecarregando as salas de emergência do hospital".

Ele acrescentou: "Os defensores deste projeto de lei querem descontar suas frustrações nos migrantes com várias medidas punitivas que os demonizam injustamente e buscam gratuitamente tornar suas vidas ainda mais difíceis".

Um porta-voz de DeSantis não respondeu a um pedido de comentário.



A igreja também criticou DeSantis sobre a imigração. Em fevereiro de 2022, o arcebispo Wenski questionou a retórica de DeSantis sobre menores desacompanhados na fronteira EUA-México, acusando-o de desumanizar a retórica e distingui-los arbitrariamente dos cubanos que anteriormente vieram para a Flórida como refugiados.



Fonte: Business Insider.