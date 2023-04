Brasileiros foragidos nos EUA são deportados e presos em Confins (MG)

Dois homens, de 26 e 41 anos, foram presos na sexta-feira , 14, ao desembarcarem no Aeroporto Internacional de Confins, na Grande BH, após serem deportados dos Estados Unidos. A dupla fugiu do Brasil após ser condenada por roubo e homicídio, segundo a Polícia Federal.



O voo de deportação partiu da Louisiana na sexta-feira. Os dois brasileiros não tiveram seus nomes revelados e foram detidos em solo americano por agentes do ICE - U.S Immigration and Customs Enforcement.

De acordo com a Polícia Federal (PF), um dos presos é natural de Belo Horizonte, e foi condenado a uma pena de mais de 3 anos e meio de reclusão pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Governador Valadares. Em 2015, o foragido cometeu ato infracional análogo ao crime de roubo, ao subtrair celular de vítima com o uso de força física.

O Núcleo de Cooperação Internacional da Polícia Federal (lnterpol) em Minas Gerais publicou Difusão Vermelha do foragido da justiça em 9/6/2020, incluindo o nome do indivíduo na lista de captura internacional.

Já o outro preso, natural de Arauá/SP, possui mandado de prisão preventiva em seu desfavor, emitido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Descanso/SC. Ele é acusado de, em 02/02/2021, ter desferido facadas em uma mulher, que morreu em razão dos ferimentos causados. A Difusão Vermelha em desfavor do foragido da justiça catarinense foi publicada em 13/7/2022.



Os brasileiros estavam na lista de procuradores internacionais após solicitação feita pelo Núcleo de Cooperação Internacional/Interpol.



A dupla chegou em Confins e passou por exame de corpo de delito. Logo depois, encaminhada ao Complexo Penitenciário Nelson Hungria, em Contagem, onde ficará à disposição da Justiça.



Deportações

A Polícia Federal confirmou que o número de brasileiros deportados dos Estados Unidos atingiu uma marca histórica nos sete primeiros meses de 2022, com 2.423 cidadãos expulsos e levados em voos fretados pelo governo americano. A quantidade é comparável ao total do ano passado quando 2.447 pessoas saíram do país. A média já é 69% maior que a de 2021.

Mais de 5 mil brasileiros foram deportados dos Estados Unidos desde 2019. Segundo levantamento dos voos fretados pelo governo americano e que chegaram a Belo Horizonte (MG) entre outubro de 2019 e março de 2022, foram 5.049 pessoas ao todo.

Em 2023, contando com este último, foram realizados pelo menos 5 voos de deportação de brasileiros.