Nova caravana de imigrantes segue em direção à fronteira EUA-México

Milhares de imigrantes detidos por meses no sul do México formaram uma nova caravana em protesto neste domingo para se dirigir à capital, a fim de acelerar seus pedidos de asilo nos Estados Unidos.

Os imigrantes, em sua maioria venezuelanos, iniciaram sua marcha para o norte em Tapachula, cidade fronteiriça com a Guatemala, cujos centros de detenção estão sobrecarregados com um grande número de requerentes. Alguns disseram esperar chegar à Cidade do México em cerca de dez dias.

Fugindo da violência e da pobreza na América Central, milhares de migrantes caminham juntos para o México todos os anos em busca de segurança, cruzando vários Estados na esperança de encontrar uma rota legal para os Estados Unidos.



A nova caravana tem cerca de 3 mil migrantes, alguns da China e outros países asiáticos, estimam as autoridades de Tapachula.

“Nos unimos à caravana para ficarmos mais seguros e não sermos detidos”, disse Yoani por telefone, um migrante venezuelano que deu apenas seu primeiro nome.

Sem dinheiro, ele disse que sua família espera acelerar o processo legal necessário na Cidade do México para seguir viagem.

Irineo Mújica, diretor da organização sem fins lucrativos Pueblos Sin Fronteras (Pessoas Sem Fronteiras), disse que a nova caravana surgiu como forma de protesto dos migrantes, exigindo o fechamento dos centros de detenção.



No mês passado, cerca de 40 pessoas morreram em um incêndio em um desses centros em Ciudad Juárez, no norte do México.



Fonte: CNN.