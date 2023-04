EUA vão abrir centros para imigrantes na América Central e do Sul

O governo Biden está abrindo “centros de processamento” nos países da América Central e do Sul que permitirão que os imigrantes se inscrevam para entrar nos EUA legalmente como parte de um esforço para reduzir a migração ilegal na fronteira EUA-México, disseram três altos funcionários do governo a repórteres nesta quinta-feira, 27.



Os primeiros centros de processamento serão operados por organizações internacionais parceiras dos EUA e inaugurados na Guatemala e na Colômbia nas próximas semanas, disseram as autoridades.

“Os indivíduos falarão com especialistas para serem examinados e, se elegíveis, serão encaminhados para o reassentamento de refugiados ou outros caminhos legais, como programas de liberdade condicional, reunificação familiar ou caminhos de trabalho existentes”, disse um alto funcionário do governo. Os centros também podem fornecer aos migrantes serviços sociais ou caminhos para reassentamento no Canadá, Espanha ou em um país de sua região.

Os novos centros fazem parte da estratégia do governo de expandir o número de vias legais para os EUA, ao mesmo tempo em que torna mais difícil para os migrantes solicitarem asilo na fronteira dos EUA.



O secretário de Estado Anthony Blinken e o secretário de Segurança Interna Alejandro Mayorkas anunciarão os centros de processamento, bem como outros detalhes do plano do governo de trabalhar com outros países para conter a “migração irregular” em todo o Hemisfério Ocidental em uma coletiva de imprensa na quinta-feira.

Como as restrições da Covid conhecidas como Título 42 devem ser suspensas em 11 de maio, as autoridades federais de imigração e os operadores de abrigos locais estão preocupados com o fato de os EUA não terem financiamento ou capacidade para lidar com o aumento esperado de mais de 10.000 chegadas de fronteira por dia.



O governo também se moverá para remover mais rapidamente os migrantes que chegam à fronteira sul se não tiverem buscado asilo em um país pelo qual passaram ou se inscreveram para um compromisso em um aplicativo de Alfândega e Proteção de Fronteiras conhecido como CBP1.



Fonte: NBC News.