Governo da FL paga transporte de imigrantes do Texas para a Califórnia

O procurador-geral da Califórnia disse que o estado da Flórida providenciou para que um grupo de imigrantes sul-americanos fosse deixado do lado de fora de uma igreja em Sacramento.

“Enquanto isso ainda está sob investigação, podemos confirmar que esses indivíduos possuíam documentação supostamente do governo do estado da Flórida”, disse Rob Bonta em um comunicado no final do sábado, 3. O governo da Califórnia está avaliando se ocorreram violações da lei civil ou criminal.



Os documentos dizem que os imigrantes foram transportados por meio de um programa administrado pela Divisão de Gerenciamento de Emergências da Flórida e executado pela empreiteira Vertol Systems Co., disse Tara Gallegos, porta-voz de Bonta.



A Flórida pagou ao mesmo empreiteiro US$ 1,56 milhão no ano passado para transportar imigrantes do Texas para Martha's Vineyard, Massachusetts, e por um possível segundo voo para Delaware que nunca aconteceu.

Os 16 imigrantes que chegaram a Sacramento na sexta-feira são da Colômbia e da Venezuela. Eles entraram nos Estados Unidos pelo Texas e foram transportados para o Novo México. Em seguida, voaram em um avião fretado para a capital da Califórnia, onde foram deixados em frente à Diocese Católica Romana de Sacramento, disseram autoridades da Califórnia.

Os imigrantes foram abordados do lado de fora de um centro de imigrantes em El Paso, Texas, por pessoas que lhes ofereceram empregos e assistência para viagens, disse Eddie Carmona, do PICO California, um grupo religioso que ajuda os imigrantes. Eles não sabiam que estavam sendo levados para Sacramento e chegaram com poucos pertences, disse ele.

A Vertol Systems Co. e a Divisão de Gerenciamento de Emergências da Flórida não responderam à Associated Press sobre o envio.

Fonte: Associated Press.