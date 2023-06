Programa piloto que dá US$ 500 mensais a indocumentados é aprovado em condado do Texas

Alguns imigrantes indocumentados no Texas poderão receber cheques mensais de $ 500 por um ano e meio como parte de um novo programa do condado de Harris destinado a ajudar famílias que vivem na pobreza.



Na terça-feira, 6, um programa piloto que oferece pagamentos mensais em dinheiro para residentes de baixa renda no Condado de Harris, que inclui Houston, foi aprovado com uma votação de 4 a 1.



O programa de renda básica universal, também conhecido como programa Uplift Harris, aloca US$ 20,5 milhões do American Rescue Plan Act para 1.400 a 1.600 famílias que receberiam US$ 500 por mês durante 18 meses.



Durante a votação, a juíza do condado de Harris, Lina Hidalgo, defensora do programa, disse que os pagamentos iriam para os residentes dos "10 bairros mais pobres" do condado, incluindo pessoas da "comunidade sem documentos".

"A comunidade indocumentada pode se inscrever? Se o procurador do condado disser que pode, eles o farão. Se o procurador do condado disser que não pode, eles não o farão. O que me disseram é que podem", disse Hidalgo, acrescentando que não haverá limite em relação a como o dinheiro poderia ser gasto.



De acordo com o Houston Immigration Legal Services Collaborative, o Condado de Harris abriga mais de 1,6 milhão de imigrantes indocumentados.



Como o condado espera que haja mais candidatos do que fundos disponíveis, os participantes seriam selecionados aleatoriamente.



“Décadas de negligência, desigualdade e discriminação desestabilizaram financeiramente gerações de famílias do condado de Harris, perpetuaram a pobreza e criaram barreiras injustas à prosperidade”, disse o comissário do condado de Harris, Rodney Ellis, que liderou o Uplift Harris. “A desigualdade contínua e sem controle criou uma divisão econômica que as famílias não podem superar sozinhas, e o Condado de Harris tem a obrigação de agir”.



O Condado de Harris não seria o primeiro lugar a lançar um programa de renda básica universal.

Austin, Texas, tem um programa semelhante, que reduziu a porcentagem de famílias que não podiam pagar por comida de 80% para 68% em seis meses, de acordo com um estudo do Urban Institute. Também constatou que o programa reduziu o número de famílias com aluguel atrasado de 55% para 33%.

A legislatura de Oregon propôs recentemente um projeto de lei que forneceria 12 pagamentos mensais de $ 1.000 para indivíduos "em situação de rua, em risco de ficar sem-teto, com aluguel muito pesado ou com renda igual ou inferior a 60% da renda média da área".



Fonte: NewsWeek.