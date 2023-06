DeSantis se reúne com xerifes na fronteira e defende voo de imigrantes para a Califórnia

O governador da Flórida, Ron DeSantis, se reuniu com xerifes no Arizona e defendeu a recente decisão de seu estado de transportar migrantes da fronteira EUA-México para Sacramento, Califórnia.



A medida vem sendo amplamente criticada como um golpe político cruel, mas para DeSantis, é correta porque o estado da costa oeste mantém políticas liberais de imigração.

“Acho que a fronteira deveria ser fechada. Acho que não deveríamos ter nada disso”, disse DeSantis. “Mas se há uma política para ter uma fronteira aberta, então acho que as jurisdições do santuário devem ser as que devem arcar com isso.”



No Arizona, DeSantis se encontrou com o xerife do condado de Cochise, Mark Dannels, e outros policiais em Sierra Vista, de acordo com Jeremy Redfern, secretário de imprensa do governador.



O governador da Flórida parece ser o candidato republicano preferido entre os milionários de direita, de acordo com o último CNBC Millionaire Survey, embora seu arquirrival e favorito, Donald Trump, aparentemente também esteja ganhando apoio entre os americanos ricos.

A pesquisa mostra que 32% dos republicanos com status de milionário qualificado atualmente apóiam DeSantis, uma queda de 54% no final de 2022, enquanto Trump agora tem o apoio de 28%, acima dos 17% do ano passado.



Fonte: The Independent.