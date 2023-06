DHS realizou mais de 1,2 milhão de expulsões e deportações de imigrantes em 2023

Durante a primeira metade do ano fiscal de 2023, o Departamento de Segurança Interna (DHS) dos EUA aumentou as remoções e devoluções para 225.483, acima dos 170.896 no mesmo período do ano fiscal de 2022.



Segundo o Departamento, esse número inclui quase 66.000 remoções, 48.381 dos quais foram conduzidos por meio de voos de remoção do U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE). Esses números se somam às expulsões totais do título 42 da fronteira terrestre do sudoeste dos EUA (CBP), que atingiram 1.079.507 no mesmo período.



"Com o fim da Ordem de saúde pública do Título 42, o DHS continuará a aplicar as leis de imigração dos EUA com o retorno aos procedimentos de remoção acelerada sob as autoridades do Título 8, que trazem consequências mais estritas, como pelo menos cinco anos de proibição de reentrada e possível processo criminal por reentrada ilegal. Aqueles com uma ordem final de remoção serão prontamente removidos, em parte graças a novos acordos com vários países para aceitar mais voos de retorno. Os não cidadãos devem usar os caminhos legais existentes em vez de tentar cruzar a fronteira ilegalmente entre os portos de entrada", afirmou o órgão.

O DHS disse que está comprometido em aplicar as leis de imigração do país de forma humana e eficaz.







De outubro de 2019 até maio deste ano, 8.969 pessoas foram deportadas dos Estados Unidos para o Brasil. No total, 94 aviões pousaram no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, levando homens, mulheres e famílias inteiras em situação irregular no país ou que foram presos ao tentar atravessar a fronteira pelo México. O levantamento foi feito pelo G1 Minas.

