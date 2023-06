USCIS anuncia US$ 25 milhões para preparação de imigrantes para a naturalização

Os Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA anunciaram a expansão do Programa de Concessão de Cidadania e Integração, que fornece financiamento para programas de preparação para a cidadania em comunidades em todo o país. As inscrições vão até 28 de julho de 2023.



O programa, agora aberto para inscrições, fornecerá até US$ 25 milhões em doações para organizações prepararem imigrantes para a naturalização e promoverem a integração cívica por meio de maior conhecimento de inglês, história dos EUA e educação cívica.



Além dos programas tradicionais que financiam aulas de cidadania e inglês, as bolsas de 2023 também incluem oportunidades para abordagens criativas e inovadoras na preparação de imigrantes para a naturalização.



Desde 2009, o Programa de Concessão de Cidadania e Integração do USCIS concedeu US$ 132 milhões por meio de 579 doações a organizações de atendimento a imigrantes. Esses beneficiários de subsídios forneceram serviços de preparação para a cidadania a mais de 300.000 imigrantes em 39 estados e no Distrito de Columbia. No ano fiscal de 2023, o USCIS recebeu apoio do Congresso por meio de dotações para disponibilizar essas oportunidades de financiamento às comunidades e espera anunciar os destinatários do prêmio em setembro de 2023.



“Através do nosso Programa de Concessão de Cidadania e Integração, estamos ajudando a aumentar os serviços de integração como língua inglesa, história dos EUA e instrução cívica para não cidadãos em suas jornadas para se tornarem cidadãos americanos”, disse o diretor do USCIS, Ur M. Jaddou. “Através de oportunidades adicionais de financiamento, as organizações poderão alcançar mais comunidades e garantir que os não cidadãos tenham acesso às ferramentas e recursos necessários para a educação para a cidadania.”



Sob o Programa de Concessão de Cidadania e Integração estão:

- Serviços de Instrução de Cidadania e Solicitação de Naturalização: Esta oportunidade de subsídio financiará organizações públicas ou sem fins lucrativos que oferecem instrução de cidadania e serviços de solicitação de naturalização para residentes permanentes legais (LPRs). O USCIS espera premiar 55 organizações com até $ 300.000 cada por dois anos por meio desta oportunidade. As inscrições vão até 28 de julho de 2023.



Os outros programas com verbas destinadas são: Concessão de Rede de Integração Comunitária e Regional; Programa do Centro Regional e Inovações no Programa de Educação para a Cidadania.

Para se candidatar a essas oportunidades de financiamento, visite www.grants.gov. USCIS incentiva os candidatos a visitar ww