Xerife do Texas e governador da Califórnia acusam DeSantis por voos de imigrantes

Após voos recentes patrocinados pelo governo da Flórida que levaram imigrantes de El Paso, no Texas, para Sacramento, na Califórnia, o xerife do condado de Bexar, Javier Salazar, se reuniu com o governador da Califórnia, Gavin Newsom, para discutir suas investigações simultâneas.



O objetivo é reunir evidências suficientes para potencialmente apresentar acusações contra Ron DeSantis por transportar imigrantes da fronteira para os estados democratas. A acusação é de aprisionar ou restringir uma pessoa sem consentimento, o que é crime no Texas. Além de falsas promessas de empregos e outros tipos de assistência.



De acordo com um comunicado divulgado pelo gabinete do xerife na quarta-feira, 14, o escritório do xerife do Texas fornecerá informações sobre sua investigação ao Departamento de Justiça da Califórnia sobre pontos em comum no caso.



“Esta crise humanitária afeta todo o país”, disse Salazar no comunicado. “Tive a sorte de poder me encontrar e conversar com o governador Newsom para discutir nossos respectivos casos em relação aos voos de migrantes. Entre os tópicos discutidos estava o status e a natureza da investigação criminal.”



Salazar lançou sua investigação criminal sobre o controverso programa de DeSantis no ano passado, depois que 49 imigrantes que viviam em um centro de recursos para imigrantes em San Antonio foram atraídos para dois voos com destino a Martha's Vineyard, Massachusetts, com falsas promessas de empregos e outros tipos de assistência.



Na semana passada, Salazar entregou seu caso ao promotor distrital do condado de Bexar, recomendando acusações relacionadas a contenção ilegal. Após as notícias da investigação e vários desafios legais, o estado da Flórida reviveu na semana passada seu programa de realocação com dois voos que levaram mais 36 imigrantes do Texas para Sacramento.



O governador da Flórida contestou a alegação de que os imigrantes foram enganados e disse que eles voaram voluntariamente.



