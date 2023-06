Ron DeSantis promete declarar emergência e fechar a fronteira se for presidente

Como presidente, o governador da Flórida Ron DeSantis prometeu responsabilizar o México pelas passagens de fronteira. Durante campanha em Nevada, ele prometeu como presidente declarar uma emergência nacional e fechar a fronteira.



“Declararemos uma emergência nacional no primeiro dia, fecharemos a fronteira”, disse DeSantis aos participantes da 8ª Batata Basca Anual, informou a afiliada da ABC KOLO.



“Na verdade, vamos construir um muro na fronteira, responsabilizar o México e responsabilizar os cartéis de drogas pela carnificina que estão causando com a entrada do fentanil neste país. Então, isso vai acontecer e será uma questão do primeiro dia para nós.”



Mesmo como governador da Flórida, DeSantis frequentemente insiste em questões de imigração. Em seu primeiro ano liderando o Sunshine State, ele assinou uma lei proibindo as cidades-santuário. Ele ganhou as manchetes nacionais usando dólares estaduais para transportar migrantes da fronteira do Texas para Massachusetts e, mais recentemente, para a Califórnia.

Ele também impôs requisitos rígidos para que os empregadores verifiquem o status de imigração dos trabalhadores, endurecendo os requisitos que ele assinou anteriormente em 2020.

Enquanto DeSantis faz campanha para presidente nos estados fronteiriços, ele intensificou a retórica sobre a segurança da imigração. Espera-se que Nevada esteja entre os quatro primeiros estados a conceder delegados para a indicação presidencial republicana de 2024.



Enquanto isso, ele criticou duramente o presidente democrata Joe Biden com o aumento das passagens de fronteira, chegando a entrar com uma ação legal em nome da Flórida contra o governo.



Fonte: Florida Politics.

It’s great to be at the Corley Ranch for the 8th Annual Basque Fry!



We need to get the job done in Nevada and across the country in 2024. No more excuses! pic.twitter.com/TFbpbiMBIw