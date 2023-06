Polícia Federal realiza operação contra fraude em vistos para os EUA

A Polícia Federal deflagrou nessa quinta-feira, 22, a Operação VISA com o objetivo de reprimir o crime de migração ilegal para os Estados Unidos mediante fraude na emissão do visto norte-americano. Foi cumprido um mandado de busca no município da Serra e no mesmo local, uma mulher de 47 anos foi presa em decorrência de mandado de prisão solicitado pela PF.

ENTENDA O CASO

Durante as investigações foram identificadas ao menos oito pessoas que apresentaram documentos falsos no Consulado Norte-americano no Rio de Janeiro para a obtenção de visto.

Segundo a PF, eram falsificados documentos (como declarações de imposto de renda, declarações escolares, holerites e extratos bancários) para melhorar os perfis dos migrantes e, assim, obter o visto americano.

A mulher apontada como responsável pela montagem dos documentos cobrava entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00 pelas falsificações.

Atualmente o Espírito Santo é o terceiro estado brasileiro com maior número de prisões pelas autoridades migratórias americanas e, levando-se em consideração os Municípios Capixabas, o primeiro é Mantenópolis, seguido por Serra, Vila Velha, Alto Rio Novo e Barra de São Francisco, diz a PF.

O nome da operação é uma referência à palavra visto na língua inglesa. Os envolvidos responderão pelo crime de migração ilegal.