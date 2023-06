Ron DeSantis também aborda fim da cidadania por primogenitura nos EUA em campanha

O governador Ron DeSantis divulgou nesta segunda-feira, 26, um plano abrangente para reformar o sistema de imigração do país e aumentar a fiscalização da fronteira, prometendo “repelir a invasão” na fronteira sul dos EUA, acabar com a cidadania por primogenitura e usar as “alavancas à nossa disposição” para garantir cooperação do México.



O plano, que foi revelado durante uma viagem de campanha à cidade fronteiriça de Eagle Pass, Texas, marcou o início de uma nova fase focada em políticas da candidatura presidencial de DeSantis. Ele prometeu que, se eleito presidente, procuraria promulgar no nível federal uma versão do projeto de lei de imigração sancionado por ele em maio no estado.



DeSantis prometeu também acabar com o “catch and release” (pegar e soltar) – a política que permite que os migrantes sejam soltos nos EUA enquanto aguardam sua audiência de asilo – , reimpor a chamada política “Permanecer no México” e encerrar a longa promessa de Trump, embora ainda incompleta, muro fronteiriço.



“Quando entrarmos no primeiro dia, vamos mobilizar toda a autoridade que temos, trabalharemos com o Congresso quando necessário, tomaremos medidas executivas quando pudermos, e será uma prioridade do primeiro dia, e você verá uma grande mudança muito, muito rapidamente”, disse DeSantis.



As propostas de DeSantis foram ainda mais longe, e, assim como Donald Trump, aborda o fim da cidadania por primogenitura, corta centenas de milhões de dólares em financiamento para as chamadas “jurisdições santuário” que se recusam a cooperar com a lei federal de imigração e delega os governos estaduais e locais para fazer cumprir a lei de imigração.



“Acho que os estados têm um papel a desempenhar”, disse DeSantis. “Posso dizer a você, como presidente, que vamos substituir todos os governos estaduais e locais para poder fazer cumprir a lei de imigração, você poderá ter essa autoridade.”



A fala soou também como uma tentativa de criticar o ex-presidente Donald Trump, o forte candidato à indicação do Partido Republicano para a Casa Branca em 2024, cuja marca política foi construída em grande parte em sua retórica linha-dura – e muitas vezes inflamatória – sobre imigração e segurança nas fronteiras.



“A razão pela qual estou realmente motivado para concluir esta questão é porque ouvi as pessoas em DC por anos e anos e anos”, disse DeSantis aos apoiadores nesta segunda-feira. “Republicanos e democratas sempre tagarelando sobre isso e nunca levando a questão a uma conclusão, nunca realmente fazendo o trabalho.”