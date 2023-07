Contrabandistas tentam atravessar imigrantes em carro falso da Patrulha de Fronteira

Contrabandistas tentaram atravessar imigrantes ilegalmente do México para os Estados Unidos usando uma caminhonete falsa da Patrulha de Fronteira. A ação ocorreu perto de Mexicali, cidade mexicana, a quase oito quilômetros do Porto de entrada de Calexico, na Califórnia.



De acordo com o CBP, em 22 de julho de 2023, aproximadamente às 6h15, os agentes da Patrulha de Fronteira do Setor El Centro observaram um indivíduo cortando a cerca de aço da fronteira internacional, a quase oito quilômetros do Porto de entrada de Calexico.



Esta observação foi transmitida à Seção de Operações Exteriores do Setor El Centro, que notificou as autoridades mexicanas. Quando as autoridades chegaram ao local, descobriram o veículo clonado, junto com 17 indivíduos que a Patrulha da Fronteira suspeita que logo teriam sido contrabandeados pela fronteira.



"As organizações criminosas transnacionais lucram fazendo grandes esforços para contrabandear pessoas e contrabando para os Estados Unidos. Fazer-se passar por agentes da lei é imprudente e ilegal e é apenas um exemplo das táticas de contrabando usadas por essas empresas criminosas. O pessoal de aplicação da lei do CBP está ciente dessa tática e permanece vigilante para esse tipo de atividade ilegal", diz a agência.



As 17 pessoas localizadas no veículo foram detidas pelas autoridades mexicanas. O veículo também foi apreendido pelas autoridades mexicanas e os danos causados na cerca de fronteira internacional foram reparados. Uma investigação sobre o incidente está em andamento.

Houve 1,79 milhão de encontros na fronteira terrestre do sudoeste entre outubro de 2022 e o mês passado, de acordo com dados do CPB.