Governo dos EUA aumenta deportações de imigrantes que chegam à fronteira

Quando o presidente Joe Biden suspendeu a restrição de fronteira da era pandêmica conhecida como Título 42 em maio, as autoridades do governo esperavam um aumento acentuado no número de migrantes entrando nos Estados Unidos.

Os piores cenários não aconteceram, e o governo vem divulgando uma queda de 42% nas travessias ilegais de fronteira desde maio.



Mas a realidade na fronteira é que o número de imigrantes que chegam aos EUA ainda é alto e o governo Biden tem aumentado as deportações.



Os voos são operados pela ICE Air, um programa que freta vários aviões a cada semana de vários estados para enviar imigrantes de volta a seus países de origem.



De acordo com o Departamento de Segurança Interna, cerca de 85.000 migrantes foram “repatriados” desde que o Título 42 foi suspenso. Isso representa um aumento de 65% desde o mesmo período do ano passado, que registrou 51.246. Durante o mesmo período do ano anterior, houve 33.087 repatriações, segundo ele.

“O Departamento está enviando uma mensagem clara sobre as consequências de vir para os Estados Unidos e buscar asilo indevidamente”, disse Miguel Vergara, diretor do escritório de campo do ICE Harlingen.



“Nossa abordagem de expandir os caminhos legais para as pessoas chegarem à fronteira e aplicar consequências para aqueles que chegam à nossa fronteira irregularmente está funcionando”, disse o secretário de Segurança Interna Alejandro Mayorkas na quarta-feira em depoimento perante o Comitê Judiciário da Câmara.



Mas suas garantias foram recebidas com ceticismo por parte dos legisladores republicanos, muitos dos quais estão pedindo seu impeachment e dizendo que ele não fez seu trabalho.



O testemunho de Mayorkas veio um dia depois que um juiz federal bloqueou a nova e mais rígida política de asilo do governo Biden, que os apoiadores citaram como um fator-chave para reduzir o número de travessias ilegais de fronteira. (O juiz suspendeu sua decisão por 14 dias, deixando a política de asilo em vigor enquanto o governo federal apela da decisão.)



Fonte: NBC News.