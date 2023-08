Defensores de imigrantes denunciam atrasos de processos do ICE em Miramar (FL)

O Departamento de Imigração e Alfândega dos EUA em Miramar tem adiado a ida de imigrantes ao escritório sem aviso prévio, denunciam defensores de imigrantes do sul da Flórida.



Maria Bilbao, do American Friends Service Committee, e Randy McGrorty, da Arquidiocese de Serviços Jurídicos Católicos de Miami, estavam entre os envolvidos com os últimos agendamentos adiados de última hora.



Bilbao disse ao jornal Local 10 que os imigrantes com hora marcada para comparecer ao local do escritório de campo do ICE, na Avenida 2805 SW 145, foram rejeitados pelo terceiro dia em meio a atrasos inexplicáveis.



“Eles pagam muito dinheiro para que alguém os leve até lá”, disse Bilbao, acrescentando que suas vidas estão sendo interrompidas pela falta de confiabilidade que o ICE está demonstrando.



Um suposto atraso de três dias no ar-condicionado é apenas mais um exemplo da maneira como as autoridades de imigração dos EUA frequentemente desumanizam e desrespeitam os imigrantes, segundo ela.

McGrorty disse que os fechamentos periódicos não são incomuns e que fazem parte do resultado do aumento de entrada de requerentes de asilo na fronteira.

“O ICE localmente em Miramar é encarregado de consertar muitas das irregularidades que foram criadas na fronteira”, afirmou.

Os imigrantes comparecem ao escritório do ICE em preparação para levar seus casos a um juiz de imigração e "não têm os recursos necessários para lidar adequadamente com o volume de casos que possuem”, resumiu McGrorty.