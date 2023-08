Corpos de imigrantes são encontrados perto de barreira flutuante no Texas

As autoridades mexicanas recuperaram dois corpos no Rio Grande, incluindo um que foi localizado ao longo da barreira flutuante que o governador do Texas, Greg Abbott, instalou recentemente no Rio Grande, em frente a Eagle Pass, no Texas.



O Departamento de Relações Exteriores do México informou na quarta-feira, 2, que um corpo foi encontrado ao longo da barreira flutuante. A promotoria do estado de Coahuila disse na quinta-feira que um outro corpo foi recuperado e que o processo de identificação estava em andamento.



A agência de migração do México confirmou na quinta-feira que uma vítima era de Honduras e a outra era mexicana. Nenhuma das vítimas era menor de idade, disse a agência. O governo hondurenho ajudará no processo de repatriação, disse na quinta-feira Wilson Paz, diretor-geral do serviço de proteção a imigrantes de Honduras.

O Departamento de Relações Exteriores do México disse inicialmente que um corpo foi encontrado ao longo da barreira, e horas depois disse que um segundo corpo foi encontrado cerca de 5 quilômetros rio acima, longe da área das bóias. A causa da morte foi desconhecida em ambos os casos.



Polêmica



As autoridades mexicanas condenaram a instalação da barreira em duas notas separadas relatando que os corpos foram encontrados no Rio Grande. Mas Steve McCraw, diretor do Departamento de Segurança Pública do Texas, disse que informações preliminares indicam que a primeira pessoa encontrada morta "se afogou rio acima da barreira marítima e flutuou nas boias".



Uma vez que os migrantes estão do lado norte-americano da fronteira que, no Texas, cai no meio do Rio Grande, a lei federal exige que os funcionários da Patrulha de Fronteira os processem e decidam se devem ser deportados, transferidos para outra agência, detidos ou libertados. A lei também exige que as autoridades federais analisem os pedidos de asilo daqueles que pedem refúgio. Funcionários do estado não estão autorizados a fazer cumprir essas leis.



"Há pessoal postado na barreira marítima o tempo todo, caso algum migrante tente atravessar", defendeu McCraw em um comunicado do departamento de segurança pública obtido pela CBS News.



As bóias são a mais recente escalada da operação de segurança na fronteira do Texas, que também inclui cercas de arame farpado e prisão de migrantes sob acusações de invasão de propriedade.



No fim de semana de 4 de julho, antes da instalação das bóias, quatro pessoas, incluindo uma criança, morreram afogadas no rio perto de Eagle Pass.



Texas deployed marine barriers on the Rio Grande to ramp up our efforts to deter illegal border crossings.



Texas will take the Biden Administration all the way to the Supreme Court to defend our sovereign authority to respond to the border crisis. pic.twitter.com/2xbdnViPTm — Gov. Greg Abbott (@GovAbbott) July 25, 2023