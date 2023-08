Juiz nega pedido para bloquear lei da Flórida que torna crime conduzir pessoas nos EUA ilegalmente

Grupos de direitos civis pediram a um juiz federal na terça-feira que impeça as autoridades da Flórida de aplicar uma seção de uma nova lei estadual de imigração que criminaliza o transporte de alguém que entrou ilegalmente nos Estados Unidos. Mas o jurista negou o pedido imediatamente por um tecnicismo.

A parte da lei conhecida como Seção 10 torna inseguro para as pessoas irem a consultas médicas, se encontrarem com a família e irem para o trabalho, disseram os grupos em uma moção que faz parte de um processo de julho que contesta a lei.

“Para muitos demandantes individuais, a Seção 10 interfere em sua capacidade de realizar suas vidas diárias”, disse a moção, que pede uma liminar temporária para interromper a execução.

Quase imediatamente após ter sido arquivado, U.S. O juiz distrital Roy Altman negou o pedido de liminar temporária em um tecnicismo, dizendo Gov. Ron DeSantis e outros réus, incluindo promotores de toda a Flórida, não foram devidamente notificados sobre a moção. O juiz disse que os grupos de direitos civis poderiam apresentar o pedido novamente.

Outras disposições da nova lei de imigração defendidas por DeSantis reforçam seu programa de realocação de migrantes e limitam os serviços sociais para imigrantes sem status legal permanente. Ele também expande os requisitos para empresas com mais de 25 funcionários usarem o E-Verify, um sistema federal que determina se os funcionários podem trabalhar legalmente nos EUA. Outra disposição exige que os hospitais que aceitam o Medicaid incluam uma pergunta sobre cidadania nos formulários de admissão.

DeSantis, que está concorrendo à indicação presidencial do Partido Republicano em 2024, enviou soldados da Guarda Nacional da Flórida ao Texas para a segurança da fronteira e orientou a Flórida a pagar por voos fretados que transportam migrantes do Texas para outras partes do país.

Um e-mail solicitando comentários foi enviado ao gabinete do governador e seu secretário de imprensa, Jeremy Redfern.

A ação, que foi movida no tribunal federal de Miami, argumenta que a lei da Flórida é inconstitucional porque a lei federal prevalece sobre a lei estadual quando se trata de imigração; que ignora os direitos do devido processo; e que foi escrito vagamente.

Em sua moção na terça-feira, os grupos de direitos civis usaram como exemplos uma mulher que arriscou ser presa ao dirigir seu neto, que tem uma petição pendente para alívio da imigração, e um diácono católico que leva pessoas em seu carro a compromissos relacionados à imigração.

O único propósito desta lei é a crueldade. Isso ameaça os moradores da Flórida com pena de prisão por fazerem as coisas mais comuns, como visitar a família, ir ao trabalho e levar as crianças aos jogos de futebol", disse Spencer Amdur, advogado do Projeto de Direitos dos Imigrantes da ACLU.